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21 ARALIK 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

Edirne Belediyesi su tasarrufu çağrısında bulundu

21 Aralık 2020, Pazartesi 17:09
Edirne Belediyesinden, 91 yılın en kurak döneminin yaşandığı belirtilerek, suyun tasarruflu kullanılması için çağrıda bulunuldu.

Belediyeden yapılan açıklamada, hafta sonu yapılan su kesintilerinin, kentin içme suyunun karşılandığı barajın değiştirilmesi sonrası yapılan işlemlerden kaynaklandığı belirtildi.

Kentin bazı bölgelerinde devam eden su kesintisi sorununun kısa sürede giderileceği ifade edilen açıkalamada, "Halen şehir merkezinde içme ve kullanma suyu iletiminin sağlanamadığı yüksek kotlu bölgeler bulunmaktadır. Bu gece geç saatlerde şehir merkezinin tamamında sorunun çözüleceği, su iletiminin tüm konut, ev ve iş yerlerine sağlanacağı öngörülmektedir." denildi.

"91 yılın en kurak dönemi"

Trakya'da son yılların en kurak günlerinin yaşandığının altı çizilen açıklamada, yer altı ve yer üstü sularının azaldığına dikkat çekildi.

Suyun tasarruflu kullanılmasının işaret edildiği açıklamada şunlar kaydedildi:

"Trakya son 91 yılın en kurak dönemini yaşamaktadır. DSİ verilerine göre bölgedeki baraj seviyeleri yüzde 20 seviyesinin altına inmiş, yer altı suları da yüzde 85 azalmıştır. Son yılların en kurak dönemini yaşadığımız bu günlerde halkımızın su tasarrufu konusunda özen göstermesi bilinçsizce tüketimin önüne geçilmesi gelecekte yaşanacak su kıtlığının önlenmesi açısından büyük önem arz etmektedir."

AA

Etiketler: Edirne Belediyesi, su tasarrufu, çağrı
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