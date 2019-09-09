Erzurum'daki kazadan üzücü haber

Erzurum'da şarampole devrilerek menfez duvarına çarpan hafif ticari araçtaki 2'si çocuk 5 kişi öldü.

Umut Yasak'ın kullandığı 08 YD 488 plakalı hafif ticari araç, Tortum-Erzurum kara yolunun Karagöbek Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Menfez duvarına çarparak yan yatan araçtaki, sürücü Umut Yasak ve eşi Birgül Yasak, Nurgül Öztürk ve çocukları Salih Öztürk (8) ile Elif Öztürk (7) öldü. Cenazeler, olay yerindeki incelemenin ardından polis ekiplerince Erzurum Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kaza sebebiyle yolda aksayan trafik, aracın çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılması sonrası normale döndü. AA

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