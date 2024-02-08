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8 ŞUBAT 2024 PERŞEMBE - YIL: 54

Esenyurt'un nüfusu 57 ilin nüfusunu geçti

08 Şubat 2024, Perşembe 14:15
İstanbul'un Esenyurt ilçesi, 2023 sonu itibarıyla 978 bini aşan nüfusuyla "Türkiye'nin en kalabalık ilçesi" olmaya devam ederken, bu özelliğiyle 57 ilin nüfusunu geçti.

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerinden derlenen bilgiye göre, Türkiye nüfusu, 2023'te bir önceki yıla göre 92 bin 824 kişi artarak 85 milyon 372 bin 377 kişi oldu.

Türkiye nüfusunun yüzde 18,34'ünün ikamet ettiği İstanbul'un ilçelerinden Esenyurt'un nüfusu, 2023'te bir önceki yıla göre 5 bin 564 kişi gerileyerek 978 bin 7 kişiye düştü. Buna rağmen "Türkiye'nin en kalabalık ilçesi" ünvanını koruyan Esenyurt'u, 939 bin 497 kişiyle Gaziantep'in Şahinbey ilçesi izledi.

Ankara'nın Çankaya ilçesi ise 937 bin 546 kişilik nüfusuyla 3'üncü sırada yer alırken, bunu 923 bin 404 kişiyle Keçiören takip etti.

İlk 10'da İstanbul'un 4 ilçesi yer aldı

Bursa'nın Osmangazi ilçesi 885 bin 273, Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi 867 bin 193, İstanbul'un Küçükçekmece ilçesi 792 bin 30, Adana'nın Seyhan ilçesi 787 bin 771, İstanbul'un Pendik ilçesi 743 bin 774 ve Ümraniye ilçesi 723 bin 760 kişiyle Türkiye'nin en kalabalık ilçeleri olarak sıralandı.

Böylelikle en kalabalık 10 ilçe arasında İstanbul'un 4, Ankara ve Gaziantep'in ikişer, Bursa ve Adana'nın da birer ilçesi yer aldı.

Türkiye'nin en düşük nüfuslu ilçesi Yalıhüyük oldu

Türkiye'de 750 bin ve üzeri nüfusa sahip olan ilçe sayısı 8, 500 bin ve üzeri nüfusa sahip ilçe sayısı 27, 250 bin ve üzeri nüfusa sahip ilçe sayısı 102, 100 bin ve üzeri nüfusa sahip ilçe sayısı ise 235 oldu. 183 ilçenin nüfusu 10 bin kişinin altında kaydedildi.

Konya'nın Yalıhüyük ilçesi, 1854 kişiyle Türkiye'nin en düşük nüfuslu ilçesi oldu. Afyonkarahisar'ın Kızılören ilçesi 2 bin 107 kişiyle en düşük nüfuslu ikinci ilçe olurken, Bingöl'ün Yayladere ilçesi 2 bin 304, Kırklareli'nin Kofçaz ilçesi 2 bin 308, Eskişehir'in Han ilçesi 2 bin 352 kişiyle en az kalabalık diğer ilçeler olarak sıralandı.

AA

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