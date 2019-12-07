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Eski İnterpol müdürü İBB'de daire başkanı oldu

07 Aralık 2019, Cumartesi 16:07
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ulaşım Daire Başkanlığı görevinden 3.5 ayda istifa eden Taylan Engin'in yerine Doç. Dr. Mustafa Gürsoy’u getirdi. Destek Hizmetleri Daire Başkanı Osman Savaş da görevden alındı. Savaş'ın yerine getirilen isim ise, 2006 yılında Interpol Merkez Dairesi’nde Uluslararası Araştırma Şube Müdürlüğü yapan Mansur Güneş oldu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, göreve başlayınca Ulaşım Daire Başkanlığı’na Taylan Engin'i getirdi. Engin, bu görevde 3.5 ay çalıştıktan sonra istifa etti. Engin’in, Genel Sekreter Yardımcısı İbrahim Orhan Demir ile uyumlu çalışamadığı iddia edilmişti. İmamoğlu, Taylan Engin’in yerine, Ulaşım Daire Başkanı olarak Doç. Dr. Mustafa Gürsoy’u atadı. Yıldız Teknik Üniversitesi'nde, ulaştırma alanında, yüksek lisans ve doktora yapan Gürsoy, demiryolu ve karayolu mühendislikleri ile kent içi ulaştırma sistemleri, ulaştırma ekonomisi, yük taşımacılığı planlaması konularında akademik çalışma yapıyor.

SAVAŞ GİTTİ GÜNEŞ GELDİ

İmamoğlu, son olarak 23 yıldır belediyenin çeşitli birimlerinde çalışan, son 5 yıldır de Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı yapan Osman Savaş’ı görevden aldı. Savaş'ın yerine 5 Ağustos günü, Güvenlik Müdürlüğü’ne getirilen Mansur Güneş atandı. 

Destek Hizmetleri Dairesi'nin yeni başkanı Mansur Güneş eski bir emniyet mensubu. 2006 yılında Interpol Merkez Dairesi’nde Uluslararası Araştırma Şube Müdürlüğü yapan Güneş, aynı daireden ikinci kez şark tayini çıkınca, 2007 yılında kendi isteğiyle meslekten ayrıldı. Mansur Güneş, TAV havalimanlarında güvenlik alanında çalıştı.

Etiketler: İBB, daire başkanı, İnterpol müdürü
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