"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
20 HAZİRAN 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

Fatih'te iki katlı gecekonduda yangın: 1 ölü, 1 yaralı

20 Haziran 2019, Perşembe 09:37
İstanbul Fatih'te iki katlı gecekonduda meydana gelen yangında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Mevlanakapı Mahallesi Kaledibi Sokak'ta iki katlı bir gecekonduda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin büyümesi nedeniyle yangın yan taraftaki gecekonduya da sıçradı. 

Yangını gören mahalleli polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını yaklaşık yarım saatte söndürdü.

Yangında gecekondudan çıkamayan Bülent Öztü (69) öldü, 1 kişi de yaralandı.

AA

Etiketler: Fatih, yangın
Okunma Sayısı: 85
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a demokrasi eleştirisi

    Uluslararası örgütlerden Mursi için tıbbi soruşturma çağrısı

    Tarih bu zulmü unutmayacak

    Mültecilerin sorunları unutulmasın

    Cumhurbaşkanına yetki kısıtlaması

    İmamoğlu: 23 Haziran'da sevgi kazanacak, kötü dil kaybedecek

    BM'den Türkiye'ye Kaşıkçı raporu için teşekkür

    Yemen’de, yardımlar aç çocuklara ulaşmıyor

    AB'den Türkiye'ye hukukun üstünlüğü hatırlatması

    Bu nasıl adalet?

    İktidar bloğu çığı patlattı

    İnşaatta istihdam 531 bin azaldı

    Kayıp kuşaklar olmasın

    Mısır'dan BM ve Erdoğan'a Muhammed Mursi tepkisi

    'Hakimlerin özgürlükçü pencereden karar vermelerini sağlayacak adımlar atılmalı'

    BM: Veliaht Prens Selman Kaşıkçı cinayetiyle ilgili soruşturulmalı

    İsrail güçleri tarafından darp edilen 60 yaşındaki Filistinli şehit oldu

    Libya'da havalimanına saldırı başlatıldı

    ABD Taliban ile barış görüşmesi yapacak

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Finale doğru
    M. Latif SALİHOĞLU

    Kaybetme psikozu
    Ahmet BATTAL

    Doğrucu Davud’un yolu
    Genel

    Tarih bu zulmü unutmayacak
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Cevher İLHAN

    Seçimin yenilenmesi anaforu...
    Risale-i Nur'dan

    Asayişi bozamamalarının en büyük sebebi
    Faruk ÇAKIR

    Kur’ân oku bizim için
    Süleyman KÖSMENE

    Nefsin hatasını beden hücreleri çeker mi?
    Ahmet Cemil Çökren

    Âhirette idarecilerin durumu

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.