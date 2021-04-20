Fatih'teki yangın kontrol altına alındı

İstanbul - Fatih'te kimyasal maddelerin bulunduğu depoda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, kimyasal maddelerin yer aldığı Kumkapı'daki bir depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine Fatih, Şişli, Bakırköy ve Beyoğlu'ndan çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun uğraşının ardından kontrol altına alındı. Depoda, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce ele geçirilen etil alkol, sahte içki ve çeşitli kimyasal maddelerin bulunduğu öğrenildi. AA

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