Futbol topunu andıran 5 kiloluk mantar

Kastamonu’nun Ağlı ilçesinde bir kişi, tabiatta 5 kilogram ağırlığında mantar buldu. İlçeye bağlı Yeşilpınar köyünde yaşayan Muharrem Köse, merada mantar topladığı sırada futbol topuna benzeyen bir cisim gördü.
Köse, yakından inceleyince futbol topuna benzettiği cismin mantar olduğunu anladı. Mantarı alıp evine götüren Köse, 5 kilogram ağırlığında, 50 santimetre yarıçapında olduğunu belirledi. Köse, “Sonra baktım, mantar. Nasıl bir mantar olduğunu anlamadım. Daha sonra yaptığım araştırmalarla, pos mantarı olduğunu öğrendim. Bu mantardan daha önce yemedik, ama bazı bölgelerde yenildiğini duydum” dedi.
AA