Gölcük’te şevkli buluşma

Yeni Asya Gazetesi okuyucuları BU YIL 38'incisi düzenlenen geleneksel Gölcük Pikniğinde bu yıl da buluştu. Pikniğe İzmir ve çevre illerden geniş katılımla gerçekleşti.

HABER: SALİH SÜTÇÜOĞLU

FOTOĞRAF: YUNUS PEKACAR - İZMİR

Yeni Asya Gazetesi okuyucuları her yıl mutat olarak düzenlenen Gölcük Pikniğinde buluştu. Bu yıl 38’ncisi düzenlenen pikniğe İzmir ve İlçeleri ile Aydın ve Manisa’dan, ayrıca; Saruhanlı, Turgutlu, Salihli, Ahmetli, Alaşehir, Sarıgöl, Akhisar ilçelerinden okuyucular da katıldı. Rahmetli 19. Dönem Milletvekili Mehmet Özkan’ın bahçesinde ceviz ve kestane ağaçlarının altında gölden esen serin havada yapılan toplantıya İstanbul’dan Gazetemiz Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Güneş ve Genel Yayın Yönetmeni Kâzım Güleçyüz katıldılar. Gelenlere Ödemiş’in meşhur ızgara köftesi ikram edildi. Toplantı Tire’den Hüseyin Kiracı hocamızın okuduğu Kur’an - ı Kerim tilaveti ile başladı. Toplantı modaratörlüğünü eğitimci Ahmet Aydın hocamız yaptı.



Yeni Asya Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Güneş. (solda) Yeni Asya Genel Yayın Yönetmeni Kâzım Güleçyüz (ortada) Eğitimci Ahmet Aydın (sağda

GENÇLERE ŞEFKAT ELİ UZATILMALI

Risale-i Nur’dan ders yapan Kâzım Güleçyüz, Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin bir Cumhuriyet Bayramında Eskişehir hapishanesinin penceresinden karşıdaki lise mektebinin büyük kızlarının okulun bahçesinde eğlenmelerini görerek, onların elli sene sonraki hallerinin bir sinema gibi kendisine göründüğünü ve onların acınacak hallerine ağladığını anlattığı bölümü okudu. Bugün için de aynı şekilde gençlerimizin içinde bulunduğu manevi boşluğun şefkatle ve ilgiyle doldurulmaya çalışılması gerektiğini anlattı. Güleçyüz, “Üstadın sinema gibi gördüğü gerçekten hareket ederek bugün de kısa videolarla gençlerimize mesajlar verecek çalışmalar yapmalıyız. Ayrıca Huzurevlerine gidilerek İhtiyarlar Risalesi gibi kitaplar verilmeli, yalnızlıktan bunalmış olan bu insanlara Risale-i Nurlardan teselli olacak kitaplar hediye edilmeli” dedi. “İngiltere ve Japonya gibi ülkelerde kurulmuş olan Yalnızlık Bakanlığı ile bir şekilde irtibata geçilerek yabancı dile çevrilen eserlerden ulaştırmak için gerekli yollar mutlaka aranmalı” diye ilave etti.



Yeni Asya Genel Yayın Yönetmeni Kazım Güleçyüz, Risale-i Nur’dan yaptığı derste gençlerin içinde bulunduğu manevi boşluğun şefkatle ve ilgiyle doldurulması gerektiğini söyledi. Güleçyüz, okuyucularımıza kitaplarını da imzaladı.

ÇOCUKLARA DA ULAŞILMALI

Kazım Güleçyüz, Emirdağ Lâhikası’ndan okuduğu bölümde de “Risale-i Nur’un fıtraten ve zamanın vaziyetine göre talebesi olacak, başta masum çocuklardır. Çünkü bir çocuk küçüklüğünde kuvvetli bir dersi İmani alamazsa, sonra pek zor ve müşkül bir tarzda İslamiyet ve imanın erkanlarını ruhuna alabilir” bölümünü okuyarak, “Çocuklarımıza da ellerindeki bilgisayar, tablet ve telefon gibi teknolojik vasıtalarla yine kısa kısa Risale-i Nurlardan mesajlar verecek çalışmalar yapılmalı” dedi. Güleçyüz, “Şu anda Üstadımızın dediği gibi “Risale-i Nur ve şakirdlerinin meşgul oldukları vazife, ruy-i zemindeki bütün muazzam mesailden daha büyüktür. (Emirdağ Lahikası)” diyerek herkesin çevresindeki insanlara ulaşmaya gayret etmesi gerektiğini belirtti.



Rahmetli 19. Dönem İzmir Milletvekili Mehmet Özkan’ın bahçesinde yapılan pikniğe gelen misafirlere Ödemiş’in meşhur ızgara köftesi ikram edildi.

NEDEN DEMOKRAT PARTİ

Pikniğin öğleden sonraki soru cevap bölümünde, “Yeni Asya Gazetesi neden Demokrat Partiyi destekliyor?” diye sorusuna Kâzım Güleçyüz, Üstadımızın 31 Mart Hadisesinden sonraki dönemde hürriyetçi Ahrarları desteklemesinden bu yana Ahrar demokrat çizginin desteklenerek gelindiğini tarihi seyri içinde anlattı. Üstad Hazretlerinin bir mektubunda “Hürriyet-i şer’iyeye Demokratların vesile olacağından bahsettiğini” söyedi. Ayrıca İstanbul’da yapılan Umumi Meşveretimizde de Demokrat Partinin içinde bulunduğu Millet İttifakının desteklenmesi yönünde karar alındığını ifade etti. Güleçyüz, “Bütün ihtilaller hep demokratlara karşı yapılmıştır. Maalesef bu darbeler sonucunda demokrat kadrolar dağıldılar. Altılı masa etrafında toplanılması Demokrasimiz açısından çok güzel bir hadise” dedi.

AVRUPA BİRLİĞİ UMUDU

Yönetim Kurulu Üyemiz Hasan Güneş de, “Bir zamanlar Seyyid Kutup gibi yazarların kitaplarının okunması sebebi ile bir takım yanlış ve ölçüsüz fikirlerin ülkemizde revaç bulmasına sebep olmuş ve demokrasimiz yara almıştır. Bugün de bunların sıkıntıları yaşanıyor. Ama inşallah Avrupa Birliği üyesi olacak bir Türkiye kısa zaman içinde gerçek demokrasiye kavuşacaktır. Komşumuz Yunanistan Avrupa Birliği üyesi olduktan sonra kısa zamanda şeffaf ve hesap verebilir yönetimle sorunlarını halletti” dedi. Yine bir soruya cevap veren Kâzım Güleçyüz, tek adam rejiminin başarısız olduğunu, pahalılığın giderek arttığını, akaryakıt elektrik ve doğalgaz zamları ile enflasyonun tetiklendiğini dolayısiyla daha önce destek veren vatandaşların idareden giderek soğuduklarını ve desteğini çektiklerini söyleyerek, “Risale-i Nur’larda pek çok yerde Adalet-i Mahza’dan bahseder. “Vela teziru vaziratun uhra” ayetinden bahseder. Yani birisinin günahından başkası sorumlu tutulamaz. Yapılan haksızlıklar, adaletsizliklere karşı tabii ki tepkimizi dile getirmemiz gerekiyor” dedi. İzmir Torbalı’da yapılan dersle başlayan, İzmir Yeni Asya Kültür Merkezindeki cumartesi umumi dersi ile devam eden etkinlikler Gölcük Pikniği ile tamamlanmış oldu.