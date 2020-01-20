Greenpeace'ten Kanal İstanbul’a karşı imza kampanyası

Şu ana kadar 30 bine yakın kişi imza atarken, yapılan açıklamada “ Binlerce yılda oluşmuş ekosistem dengesi Kanal İstanbul projesi ile altüst olacak” denildi.

Dünyanın en örgütlü çevre hareketi Greenpeace ÇED raporu onaylanan Kanal İstanbul projesine karşı imza kampanyası başlattı. Kampanyaya şu ana kadar 30 bine yakın kişi imza atarken, yapılan açıklamada “ Binlerce yılda oluşmuş ekosistem dengesi Kanal İstanbul projesi ile altüst olacak” denildi. Greenpeace Akdeniz, İstanbul’da yapılması planlanan Kanal İstanbul projesine karşı harekete geçti. Greenpeace’in girişimleriyle “kanalistanbulahayir.org” internet sitesi üzerinden başlatılan kampanyayı şu ana kadar 30 bine yakın kişi imzaladı. “PORJEYE KARŞI HERKESİN SÖZ HAKKI OLMALI” Kampanya duyurusunda, “İstanbulluların itirazına rağmen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kanal İstanbul Projesi’nin ÇED Raporu’na onay verdi. Bu proje dünyanın en eşsiz kentlerinden İstanbul’un doğasını, ekosistemini ve toplumunu derinden etkileyecek. Projenin iptal edilmesi için imza ver” ifadeleri kullanıldı. “İstanbul’a geri dönüşü olmayacak şekilde zarar verecek bu projeye karşı herkesin söz hakkı olmalı” denilen Greenpeace Akdeniz açıklamasında, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın bu projeyi acilen iptal etmesi gerektiği kaydedildi.

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