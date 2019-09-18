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19 EYLÜL 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

Hakkari'de terör operasyonu

18 Eylül 2019, Çarşamba 23:15
Hakkari'de İl Jandarma Komutanlığı ve MİT Başkanlığınca yapılan ortak operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığından, Hakkari'de İl Jandarma Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığınca yapılan ortak operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Hakkari kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca ve MİT Başkanlığınca operasyonlar düzenlendi.

Operasyonda silahlı 2 terörist etkisiz hale getirildi.

AA

Etiketler: Hakkari, terör operasyonu
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