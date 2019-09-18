Hakkari'de terör operasyonu

Hakkari'de İl Jandarma Komutanlığı ve MİT Başkanlığınca yapılan ortak operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığından, Hakkari'de İl Jandarma Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığınca yapılan ortak operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Hakkari kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca ve MİT Başkanlığınca operasyonlar düzenlendi. Operasyonda silahlı 2 terörist etkisiz hale getirildi. AA

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