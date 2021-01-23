“Halkın ekmeğiyle oynuyorlar”

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yayınladığı bir genelgede sokarak pazarlar dışında seyyar ekmek satışını yasaklandığı duyuruldu.

21 Ocak’ta yayınlanan bu genelge ile birlikte pazarlar dışında seyyar araçlar ile manav, kasap ve sokaklarda ambalajsız veya ambalajlı ekmek, diğer ekmek çeşitleri ve pide satışı yapılamayacağı belirtiliyordu. Genelgeyi sosyal medya hesabında paylaşan İBB Meclis üyesi İYİ Partili Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, “Tarım ve Orman Bakanlığı, ekmek satışına ilişkin genelge yayınladı! Halkın ekmeğiyle oynamaya devam ediyorlar. Bu genelgeyle Tarım Bakanlığı mobil araçlarda ekmek satışını da yasaklamış oldu...” şeklinde bir mesaj yayınladı. Dünya Gazetesi Tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım ise sosyal medya paylaşımında 2012 yılına ait yönetmeliğin ‘bugün bakanlığın aklına gelmesine’ dikkat çekti.

İmamoğlu: Sorun şimdilik çözüldü

Tarım ve Orman Bakanlığı, resmî hesabından yaptığı paylaşımda, kamuoyunda dile getirildiği gibi bir yasak olmadığına dikkat çekilerek iddiaların “bakanlığı karalama amacı” taşıdığı kaydedildi. Bu gelişme üzerine İmamoğlu bir açıklama yaparak “Tarım Bakanlığı’nın bu süreci ifade etmediğini açıklaması, sorunu şimdilik çözmüştür. Ama ekmek dâvâsı, yoksullukla mücadele konusunda hiçbir engel tanımayacağımızı da tüm İstanbul halkına duyuralım” yanıtını verdi. İmamoğlu, “Bir ifade karmaşası mı vardı? Yoksa bugün düzeltilen bir durum muydu? Karalama kampanyası olarak da ifade edildi…” sorusuna ise, “Yani onu, kamuoyunun ve hukukçuların takdirine bırakıyorum” cevabını verdi.