Hamsinin fiyatı düştü

Batı Karadeniz'in önemli limanlarından Düzce'nin Akçakoca ilçesinde havanın ısınması tezgahlardaki hamsi fiyatını yaklaşık yüzde 25 düşürdü.

Batı Karadeniz'in önemli limanlarından Düzce'nin Akçakoca ilçesinde havanın ısınması tezgahlardaki hamsi fiyatını yaklaşık yüzde 25 düşürdü. Balıkçı tezgahlarında kilosu 20 liradan 15 liraya kadar düşen hamsi, fiyatıyla hem satıcıyı hem de vatandaşı memnun ediyor. Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, balık fiyatlarında düşüşün havalar iyi gittiği sürece devam edeceğini söyledi. AA

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