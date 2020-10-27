Hatay'daki yangın yerleşim yerlerine sıçradı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde çıkan orman yangını, bazı yerleşim yerlerine sıçradı.

Alınan bilgiye göre, Hatay'ın İskenderun ilçesi Sarıseki Mahallesi'ndeki ormanlık alandan duman yükseldiğini gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine sevk edilen çok sayıda ekip, yangını kontrol altına almaya çalışıyor. Bölgedeki evler tahliye ediliyor Yangın bölgesine yakın bazı evler, tedbir amaçlı tahliye edilmeye başlandı. Alevlerin bazı yerleşim yerlerine de sıçradığı görüldü. AFAD: Hatay ve Mersin'deki yangın nedeniyle 6 kentten arazöz, tanker ve iş makinesi görevlendirildi AFAD'dan yapılan açıklamada, 2 yangını söndürme çalışmalarının Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, belediye itfaiye ekipleri, AFAD ve güvenlik kuvvetlerinin katılımıyla karadan ve havadan sürdürüldüğü bildirildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi: "Mersin Anamur ile Hatay İskenderun'daki söndürme çalışmalarına destek vermek üzere 2 ilimize Adana, Gaziantep, Kahramanmaraş, Konya, Karaman ve Osmaniye valiliklerinden arazöz, tanker ve iş makinesi görevlendirmesi yapıldı. Mersin'de yangının yerleşim yerlerine sıçrama riskine karşı 50 ev tedbiren boşaltıldı. Tahliye edilen evlerde yaşayan vatandaşlarımızın mağduriyetinin giderilmesi amacıyla Adana Valiliğinden 100 çadır, 200 yatak, 200 battaniye ve 200 nevresim seti bölgeye sevk edildi. İskenderun'da halihazırda tahliye edilen ev bulunmamakla beraber, olası bir tahliye durumu için gerekli hazırlıklar yapıldı. Mersin-Antalya ile Adana-İskenderun kara yolları tedbir amaçlı trafiğe kapatıldı. Gelişmeleri takip ediyoruz." AA

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