‘Hediye kitap’ kampanyası büyüyor

Temsilci ve gönüllülerden alınan destekle 12.09.2019 tarihinde 10 paket kitap (174 Koli) Kader Mahkûmları Derneği merkez deposuna teslim edildi.

Geçtiğimiz Ağustos’ta “Kader Mahkûmları Derneği” cezaevlerine göndermek için Yeni Asya Neşriyat başta Risale-i Nur Külliyatı olmak üzere “Hediye kitap” talep etmişti. Temsilci ve gönüllülerin verdiği büyük destekle 12 Eylül tarihinde 74 Koli kitap Kader Mahkûmları Derneği’ne teslim edildi. Dernek yetkilileri kitap desteğindekatkısı bulunan herkese tebrik ve teşekkürlerini iletti. Yeni Asya Neşriyat da gittikçe büyüyen ‘hediye kitap’ kampanyasında gönüllü ve temsilcilerden desteklerini beklediklerini belirterek, “Hayra vesile olan, hayrı yapan gibidir” hadisi çerçevesinde teşekkür ederek, gayretin artarak süreceğinden emin oldukların aktardı. HABER: MÜCAHİT AK

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