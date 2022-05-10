Herkes günü kurtarmaya çalışıyor

10 Mayıs 2022, Salı 21:56
Aksaray’da cep telefonu ve telefon aksesuarları satan Buğra Çelik, vatandaşların operatör firmasına taksitle borçlanarak aldıkları telefonları yarı fiyatına satıp borçlarını ödediklerini söyledi.
Çelik, şunları söyledi: Ev kirasını ödeyemediği için telefonunu bozduran bile oldu bize. Üzücü bir durum gerçekten üzücü bir durum. Adam; 5 bin liraya alıyor, 3 bin liralık borcunu kapatmak için, 7 bin lira ödüyor, buraya getiriyor 4 bin liraya bozuyoruz. Bu hoş bir durum değil ama maalesef zor durumda bu konu hakkında çareyi bu durumda bulmuş durumda ama bu bir bataklığa gidiyor. Şu anda bu bir çözüm değil bence ama anı kurtarıyorlar. Vatandaş günü kurtarıyor ama bu bir çözüm değil.”
Aksaray - Anka
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