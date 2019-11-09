'Hürriyetçi parlamenter sistemi savunuyoruz'

Risale-i Nur Hizmet İçi Eğitim Semineri geçtiğimiz hafta Bursa’da gerçekleştirildi.

Bursa’daki programda konuşan Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Öğretim Görevlisi Salih Aytemur, “Yeni Asya’nın en önemli özelliklerinden biri hürriyetçi parlamenter sistemi savunmasıdır. Nasıl ki Üstad Doğu aşiretlerini gezerek hürriyeti, meşrûtiyeti anlatıyor. Yeni Asya da bunu örnek alıyor. Bu sebeple istibdat kimden gelirse gelsin her zaman karşısında olduk. Bizler gazetemizle darbelere karşı çıktık. 1980’li yıllarda Humeyni furyası vardı. O dönemde Yeni Asya, Köprü dergisiyle yanlışlara itiraz etti. Yeni Asya olaylara Risale-i Nur gözüyle bakıyor” ifadelerini kullandı.

Türkiye’de, demokrat bir siyasetin hüküm sürmesini istiyoruz

Yeni Asya’nın Türkiye’de demokrasinin hâkim olmasını istediğini belirten Aytemur, şunları söyledi: “Herkesin susturulduğu bir dönemde, 1980 yılında biz Yeni Asya olarak duruşumuzu ortaya koyduk ve darbeye karşı bir broşür hazırladık. 15 Temmuz’da da bizi korkutmaya çalıştılar, ancak biz Üstad’dan aldığımız ölçülerle ona da karşı geldik. Hak, hukuk ve adaleti savunmaktan geri durmadık. Her dönem meşrûtiyetçi çizgide olduk.

Mehmet Kutlular Ağabey, cemaatin şahs-ı manevisinden aldığı güçle, Üstad’ından aldığı ölçülerle her zaman mertçe sözünü söylemiştir. 28 Şubat’ta da biz vardık konuşan, 28 Şubatçılara meydan okuyan. Yıllardan beri gazetemize bakıldığında hep ‘hak, hukuk, demokrasi, adalet’ başlıklarını görürüz. Bizim işimiz bu, Türkiye’de bunun yerleşmesini istiyoruz. Yeni Asya cemaatinin gizli bir gündemi yoktur. Biz burada ne konuşuyorsak, dışarıda da onu konuşuruz. Biz her zeminde Risale-i Nur okur, Risale-i Nur hakikatlerinin topluma yansımasını isteriz. Bizim meselemiz bu."

HABER: HÜSEYİN ZIRHLIOĞLU