"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
9 KASIM 2019 CUMARTESİ - YIL: 50

'Hürriyetçi parlamenter sistemi savunuyoruz'

09 Kasım 2019, Cumartesi 16:00
Risale-i Nur Hizmet İçi Eğitim Semineri geçtiğimiz hafta Bursa’da gerçekleştirildi.

Bursa’daki programda konuşan Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Öğretim Görevlisi Salih Aytemur, “Yeni Asya’nın en önemli özelliklerinden biri hürriyetçi parlamenter sistemi savunmasıdır. Nasıl ki Üstad Doğu aşiretlerini gezerek hürriyeti, meşrûtiyeti anlatıyor. Yeni Asya da bunu örnek alıyor. Bu sebeple istibdat kimden gelirse gelsin her zaman karşısında olduk. Bizler gazetemizle darbelere karşı çıktık. 1980’li yıllarda Humeyni furyası vardı. O dönemde Yeni Asya, Köprü dergisiyle yanlışlara itiraz etti. Yeni Asya olaylara Risale-i Nur gözüyle bakıyor” ifadelerini kullandı. 

Türkiye’de, demokrat bir siyasetin hüküm sürmesini istiyoruz

Yeni Asya’nın Türkiye’de demokrasinin hâkim olmasını istediğini belirten Aytemur, şunları söyledi: “Herkesin susturulduğu bir dönemde, 1980 yılında biz Yeni Asya olarak duruşumuzu ortaya koyduk ve darbeye karşı bir broşür hazırladık. 15 Temmuz’da da bizi korkutmaya çalıştılar, ancak biz Üstad’dan aldığımız ölçülerle ona da karşı geldik. Hak, hukuk ve adaleti savunmaktan geri durmadık. Her dönem meşrûtiyetçi çizgide olduk.

Mehmet Kutlular Ağabey, cemaatin şahs-ı manevisinden aldığı güçle, Üstad’ından aldığı ölçülerle her zaman mertçe sözünü söylemiştir. 28 Şubat’ta da biz vardık konuşan, 28 Şubatçılara meydan okuyan. Yıllardan beri gazetemize bakıldığında hep ‘hak, hukuk, demokrasi, adalet’ başlıklarını görürüz. Bizim işimiz bu, Türkiye’de bunun yerleşmesini istiyoruz. Yeni Asya cemaatinin gizli bir gündemi yoktur. Biz burada ne konuşuyorsak, dışarıda da onu konuşuruz. Biz her zeminde Risale-i Nur okur, Risale-i Nur hakikatlerinin topluma yansımasını isteriz. Bizim meselemiz bu."

HABER: HÜSEYİN ZIRHLIOĞLU

Etiketler: Hürriyet, parlamenter sistem
Okunma Sayısı: 264
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Süper Lig tarihinin en genç golcüsü oldu

    'Hürriyetçi parlamenter sistemi savunuyoruz'

    'İyi bir başlangıç yaptık'

    Barolar Birliği seçimi reddetti

    Lavrov'dan 'Suriye' açıklaması

    'Dünyanın en demokrat belediye başkanı olmak istiyorum'

    Hollanda Başbakanı: Türkiye'siz bir NATO düşünemiyorum

    Kalın-Jeffrey görüşmesinden öne çıkanlar

    Davutoğlu'nun kuracağı partinin merkezi Küçükçekmece olacak

    Trump'ın azil soruşturmasında muhbirin kimliği gizlenecek

    MSB açıkladı: Teröristler son 24 saatte 8 taciz ateşi gerçekleştirdi

    ABD'den 'NATO'nun devri kapanabilir' uyarısı

    Erdoğan, Trump ile Halkbank konusunu görüşecek

    "Mursi'nin ölümü keyfi bir cinayet olabilir"

    'İdlib'de 60'dan fazla sağlık tesisine saldırı düzenlendi'

    Van'da eylem ve etkinlik yasağı 15 gün uzatıldı

    Şili'de protestolar sürüyor

    HDP'li İpekyolu Belediyesi'ne kayyım atandı

    Süleyman Soylu: İadelere pazartesi günü başlıyoruz

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Halk kimden hesap soracak?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Süleyman Soylu: İadelere pazartesi günü başlıyoruz
    Faruk ÇAKIR

    Örnek olsun
    Ahmet BATTAL

    Şehir hastane
    Cevher İLHAN

    Enflasyon yüzde 8.8 imiş!
    Mehmet ÇETİN

    İhlâsı kıran fiillerden sakındırılmasında dokuz tavsiye
    Özgür Öztürk

    Gönüller Sultanı Hz. Muhammed (asm)
    Hüseyin Şahinoğlu

    “Kalbim temiz” söylemi veya “çağdaş mürcie” görüşü
    Risale-i Nur'dan

    Kâinat kitabının mürekkebi: Nur-u Muhammedî (asm)

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.