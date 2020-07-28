Huzurevi sakinlerine bayram izni

Kurban Bayramı'nda engelli ve yaşlılara bakım hizmeti veren resmi ve özel kurumunda kalan vatandaşlar ev izni yapabilecek. Geri dönüşlerde COVID-19 testi yapılacak.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, engelli ve yaşlılara bakım hizmeti veren resmi ve özel kurumundaki normalleşme kararları ile ilgili yazılı açıklama yaptı.

Geçtiğimiz Ramazan Bayramında huzurevi sakinlerinin sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yakınlarıyla bayramlaşamadıklarını hatırlatan Bakan Selçuk, “Önümüzdeki Kurban Bayramında da yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın bayramlaşma kutlamasından mahrum kalmasını istemedik. Bu bayram yaşlı ve engelli vatandaşlarımız ailelerinin yanına 1 hafta izinli gidebilecekler. Büyüklerimizden ve yakınlarından ricam, sosyal mesafe kurallarına uyarak bu bayramı geçirmemiz yönünde” dedi.

Bayram dönüşü COVID-19 testi ve izolasyon

Bakan Selçuk, izin kullanacak olan engelli ve yaşlı vatandaşların izin dönüşlerinde kuruluşlara girişlerini yalnızca vardiya değişim günlerinde yapabilecekleri de kaydetti. İzin sonrası engelli ve yaşlı vatandaşların kuruluşa alınmadan önce Koronavirüs testi uygulanacağının altını çizen Bakan Selçuk, “Negatif test sonrasında en az 7 gün süresince kuruluşlarımızda sosyal izolasyon kurallarına riayet edecekler” ifadelerini kullandı.

"31 Ağustos'a kadar sürecek"

31 Ağustos’a kadar en az 7 gün olacak şekilde sabit vardiya uygulamasına devam edileceğini kaydeden Bakan Selçuk, “Pandemi sürecinde yaşlılarımızın ve engellilerimizin yanında olan, gece gündüz demeden onlara yardımcı olan personelimize özverili çalışmaları için de ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.