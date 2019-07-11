İBB Meclisi otogardaki otoparkları İSPARK'a devretti

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, 15 Temmuz Şehitler Otogarı'nın otopark alanlarının İSPARK'a devredilmesini, oy birliğiyle kabul etti.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, 15 Temmuz Şehitler Otogarı'ndaki otopark alanlarının, İBB'nin iştiraki olan İstanbul Otopark İşletmeleri Ticaret AŞ'ye (İSPARK) devredilmesini karara bağladı. İBB Emlak Müdürlüğünce Hukuk Komisyonu ile Ulaşım ve Trafik Komisyonuna sunulan teklifte, Bayrampaşa ilçesinde yaklaşık 230 dönüm arazi üzerine kurulu otogar kompleksinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Uluslararası Anadolu ve Trakya Otobüsçüleri Derneği arasında düzenlenen sözleşme süresinin, bittiği hatırlatıldı. 25 yıllık "intifa hakkını" düzenleyen sürenin bitiminden sonra Anadolu ve Trakya Otobüsçüleri Derneğinin, sürenin 25 yıl daha uzatılması talebinde bulunduğu ifade edilen teklifte, "Ulaşım Daire Başkanlığımızın 21 Haziran 2019 tarih ve 1307 sayılı yazısında 'Büyük İstanbul Otogarının yeni otogar alanı yapılıncaya kadar İSPARK AŞ bünyesinde işletmeye alınmasının planlandığı ve mevcut işletmeci olan Uluslararası Anadolu ve Trakya Otobüsçüleri Derneğine süre uzatımının verilmesinin uygun bulunmadığı' değerlendirmesi yapılmıştır." denildi. AA

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