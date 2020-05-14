"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
14 MAYIS 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

İmamoğlu açıkladı: Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı'nın açılışı ertelendi

14 Mayıs 2020, Perşembe 16:55
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı'nı 19 Mayıs'ta hizmete almayı planladıklarını ancak salgın sürecinin buna izin vermediğini belirtti.

İstanbul Büyükşehir Belediyenden (İBB) yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yapımı devam eden Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı'nın Nurtepe İstasyonunda incelemelerde bulundu.

İnceleme sırasında İmamoğlu'na teknik bilgiler veren İBB Raylı Sistemler Daire Başkanı Pelin Alpkökin, hattın, Beşiktaş ve Kabataş istasyonlarındaki arkeolojik çalışmaların devam ettiğini aktardı.

"Çalışanları İspanya'dan getirmek için büyük çaba içerisindeyiz"

Alpkökin'in sunumunun ardından hattaki çalışmaları değerlendiren İmamoğlu, sinyalizasyon sistemi nedeniyle hattın hizmete alınamadığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Burada, sinyalizasyon sistemini yapan alt yüklenici yabancı bir firma var. Ne yazık ki bu firmanın da o işi yapan buradaki çalışanları, büyük oranda İspanyol kökenli ve İspanya’daki bir merkezden yönetiliyor. Maalesef kovid-19 süreciyle, 3 Mart itibarıyla bu hizmeti yapamaz duruma geldiler. Bu şantiyeyi bırakıp, ülkelerine dönmek zorunda kaldılar. Neredeyse 2,5 aydır bu hizmeti alamıyoruz. Şu anda istasyonlar da tümüyle sona gelmiş durumda. Bu tür konularda da teknik kısım çok çok önemli. Yani o testler, o işlemler yapılmadan burayı açmak mümkün değil. Bir an önce normalleşip, çalışanları İspanya'dan buraya getirmek için büyük çaba içerisindeyiz. Başlar başlamaz hattımızın da sinyalizasyon hizmetini alıp bir an önce İstanbullulara bu hattı hediye etmek istiyoruz. Yoksa mayıs ayı içerisinde açıyor olacaktık, böyle üzücü bir olay yaşadık."

Açıklamanın ardından beraberindeki heyetle peron katına inen İmamoğlu’na, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin de eşlik etti.

AA

Okunma Sayısı: 116
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    AB, İngiltere'ye karşı hukuki süreç başlattı

    'Virüs her yerde ortaya çıkabilir'

    Malezya, cuma namazlarına getirilen kısıtlamayı gevşetiyor

    İran'dan ABD'nin tehdidine cevap

    İstanbul'da 'Askıda Fatura' uygulamasıyla on günde 125 bin fatura ödendi

    Trump: Çin ile tüm ilişkileri kesebiliriz

    Rusya hükümetinden havayolu şirketlerine destek paketi

    'Askıda Fatura' uygulamasına Antalya da katıldı

    10 ilde maske takmak zorunlu hale getirildi

    ABD'de ölü sayısı 85 bin 268’e yükseldi

    Karantinaya girdiler

    ABD'de yeni tartışma: Beyaz Saray'da kullanılan testler 'başarısız'

    Bakan Soylu: Vefa Sosyal Destek Grubuna saldırarak iki kardeşimizi katlettiler

    'Çiftçilerin borçlarını silelim'

    NATO Genel Sekreteri: Trablus hükümetine destek vermeye hazırız

    Ahmet Nur Çebi'nin koronavirüs testi pozitif çıktı

    Vuhan'da tüm halka test yapılacak

    Avrupa İlaç Ajansı'ndan 'aşı' açıklaması

    Prof. Dr. Ateşal'dan 'obezite' uyarısı!

    Beşiktaş'ta 8 kişinin daha testi pozitif çıktı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Tuhaf gelişmeler
    Genel

    KHK’lıya gönderilen parayı banka vermedi
    Mikail YAPRAK

    Dön gel artık ya Ömer!
    Süleyman KÖSMENE

    Cehennemden azat günleri
    Cevher İLHAN

    Ekonomik çöküşe siyasî hamaset
    Ahmet BATTAL

    Darbe karşıtlığı ve delili-3
    Faruk ÇAKIR

    Salgına farklı yorum
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Hüseyin ÇETİNSOY

    İftar sofrasında bir miktar tuz almanın hikmeti nedir?
    Genel

    70 yıl sonra demokrasi özlemi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.