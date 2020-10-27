İmamoğlu sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulundu

Koronavirüs tedavisi süren İBB Başkanı İmamoğlu teşhisin konulduğu cumartesi gününden bu yana sosyal medya hesabından ilk kez sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulundu. İmamoğlu, yaptığı paylaşımda sağlık durumunun iyiye gittiğini belirtti.

İmamoğlu, hastalığını duyurduğu cumartesi gününden bu yana yaptığı ilk Twitter paylaşımında sağlık durumunun iyiye gittiğini belirterek, salgına karşı maske, mesafe ve temizlik uyarısında bulundu. Mesajında, Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı'nın deneme sürüşlerinin ardından yarın hizmete alınacağını ifade eden İmamoğlu, şunları kaydetti: "Hastanede olmam nedeniyle açılış törenimizi erteledik. 28 Ekim Çarşamba günü 12.00 itibarıyla Mecidiyeköy-Mahmutbey Metrosu İstanbulluların hizmetinde olacak. Arkadaşlarım daha önce iki günlük bir ücretsiz kullanım planlamışlardı ama düşündüm, bu hattın 10 gün boyunca İstanbullulara ücretsiz kullandırılması gerektiğine karar verdim. Bu hat alışkanlık yapsın diye 10 gün boyunca ücretsiz olacak. Bu hattın yapımında emeği geçen belediyemizin önceki yönetimlerine de yürekten teşekkür ediyorum." NTV

Okunma Sayısı: 370

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.