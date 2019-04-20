İngiliz savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti

İstanbul Boğazı'ndan geçen, İngiliz Kraliyet Donanması'na ait H87 borda numaralı, 'HMS Echo' adlı savaş gemisi, Kardeniz'e doğru yol aldı

Marmara Denizi'nden bugün saat 20.00 sıralarında İstanbul Boğazı'na giriş yapan, İngiliz Kraliyet Donanması'na ait H87 borda numaralı, 'HMS Echo' adlı savaş gemisi, saat 20.30 sıralarında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yakınlarına geldi. Tedbir amacıyla bir Sahil Güvenlik botunun eşlik ettiği İngiliz savaş gemisi, saat 20.45 sıralarında Şehitler Köprüsü'nü geçerek, yoluna devam etti. Kraliyet Donanması'na ait 'HMS Echo', Boğaz'dan geçerek Karadeniz'e doğru açıldı.

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