Irak’tan getirilen vatandaşlar Batman’da yurda yerleştirildi

Irak’tan getirilen 90 Türk vatandaşı, Kovid-19 tedbirleri kapsamında gözetim altında tutulmak üzere Batman’da öğrenci yurduna yerleştirildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonunda, Dışişleri, İçişleri, Sağlık ile Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarının yürüttüğü tahliye kapsamında, Irak’ta bulunan 90 Türk vatandaşı, tahsis edilen otobüslerle Türkiye’ye getirildi. Batman İl AFAD ( Afet ve Acil Durum) Müdürlüğünce temin edilen otobüslerle Batman’a getirilen Türk vatandaşları, 14 günlük karantina sürecini geçirecekleri Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Batman Üniversitesi Batı Raman Kampüsü'ndeki Batman Kız Öğrenci Yurdu'na getirildi. Sosyal mesafe kuralına uyularak maske ve eldiven takan vatandaşlar, ateşleri ölçüldükten sonra yurda yerleştirildi. İl AFAD Müdürü Fevzi Bakır, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Irak'tan 90 Türk vatandaşının getirildiğini belirterek, "Sağlık Bakanlığının önerileri doğrultusunda 14 günlük karantina süresince misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamaya özen göstereceğiz." dedi. AA

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