İskenderun'da deniz suyunun bastığı alanlara süper klorlama

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, kuvvetli rüzgar ve sağanak nedeniyle deniz suyunun bastığı alanlarda olası sağlık sorunlarına karşı süper klorlama işlemi uygulanıyor.

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İskenderun'da deniz taşması sonucunda meydana gelen su baskınlarına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi. Bölgedeki çalışmalarda, 20 kurumdan 1480 görevli, 300'den fazla AFAD gönüllüsü, 335 iş makinesi ve ekipmanın görev aldığı, ayrıca Türk Kızılay tarafından 8 bin öğün kahvaltı, öğle ve akşam yemeği ikramı yapıldığı kaydedildi. Su baskınları nedeniyle mahsur kalan 219 kişinin ekiplerce tahliye edildiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Kolon pompa ile saatte 4 bin tonluk su deşarjı yapılmaktadır. AFAD gönüllülerimizin ev ve iş yerlerinde temizlik çalışmaları devam ediyor. Olası sağlık sorunlarına karşı selden etkilenen noktalarda süper klorlama işlemi uygulanıyor. Deniz seviyesinin yükselmesi sebebiyle sahil yolu trafiğe kapalı durumda olup çalışmalar devam ediyor." AA

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