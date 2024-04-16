İşlerimiz yüzde 50 düştü

Sinoplu balıkçılar, akaryakıt fiyatlarının yüksekliği ve vatandaşın alım gücünün düşmesinden yakındı.

Balıkçı İbrahim Gündoğdu, “Bu sezon çok kritik geçti. İnsanların alım güçleri bayağı bir düştü. Eskiye oranla hemen hemen yüzde 50 diyebilirim. Bizim işlerimiz de yüzde 50’ye düştü. O kadar ahım şahım işlerimiz olmuyor. Geçen yılları arıyoruz” dedi. Balıkçı Ümit İslah ise, “Büyük kayıklarımız 1- 2 ton mazot yakarken şimdi 3- 4 ton mazot yakmak zorunda kalıyor. Artışlar yüksek. Tekneler balıkların peşine gidiyor ama balık yok. Vatandaşın da alım gücü düştü” diye konuştu. Sinop - anka

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