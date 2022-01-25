"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
26 OCAK 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 52

İstanbul'a araç girişi başladı

25 Ocak 2022, Salı 17:00
İstanbul Valisi Yerlikaya, Trakya ve Anadolu istikametinden İstanbul yönüne seyahat eden araçların kente giriş kısıtlamasının kaldırıldığını bildirdi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından, "Değerli İstanbullular. Trakya ve Anadolu istikametlerinden İstanbul yönüne seyahat eden araçların, ilimize giriş kısıtlaması kaldırılmıştır." paylaşımını yaptı.

 

Trakya ve Anadolu istikametinden İstanbul yönüne seyahat eden araçların kente giriş kısıtlamasının kaldırılması üzerine dinlenme tesislerinde bekleyen araçlarla öğrenci yurtlarında ağırlanan vatandaşlar yola çıkmaya başladı.

Yoğun kar yağışı nedeniyle İstanbul yönüne geçişlerine izin verilmeyen araç sürücüleri ve yolculardan bazıları, Kredi ve Yurtlar Kurumunda (KYK) misafir edilmişti, kısıtlamanın kaldırılması sonrası Kırklareli KYK'de kalan 17'si yabancı 58 kişi yola çıktı.

Lüleburgaz ilçesinin Hamitabat mevkisinde bekleyen çok sayıda tır ile otomobil de dinlenme tesislerinden çıkış yaptı.

Bulgaristan vatandaşı Raife Salih, yola çıkacakları için mutlu olduklarını söyledi.

Yaklaşık 12 saattir yurtta misafir edildiklerini anlatan Salih, "Misafirperverliklerinden dolayı da söyleyecek bir şey bulamıyoruz. Mutluyuz. Dün gece 04.00’ten bu yana buradayız. Evimize gideceğiz, İstanbul’da otuyorum. Bulgaristan’da iş yerim var, oradan dönmeye çalışıyoruz. Gayet rahattık." diye konuştu.

Trakya'daki otogarlardan da İstanbul istikametli otobüsler hareket etmeye başladı.

AA

Okunma Sayısı: 123
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Ücretli öğretmen sayısı zirve yaptı

    Bu iktidarın maliyeti her saniye artıyor

    Rüzgar ektiniz, fırtına biçiyorsunuz

    Pandora’nın kutusu açılır

    İlaç yokluğunun sebebi eczaneler değil

    Beyaz Saray: Biden'ın Ukrayna'ya asker gönderme isteği yok

    Kredi ve kart borcu 1 trilyonu geçti

    Son 24 saatte 76 bin 341 vaka

    Sanayide kesinti krizi

    Akaryakıt istasyonları iflâsın eşiğinde

    İstanbul'a araç girişi başladı

    NATO Ukrayna'ya ek askeri güç gönderecek

    İran'dan ABD ile müzakere mesajı

    İstanbul Valisi yeni tedbirleri açıkladı

    Kar temizliğinin ardından İstanbul Havalimanı'na ilk uçak iniş yaptı

    İstanbul'da otogarlardan çıkışlar yarın sabaha kadar durduruldu

    İstanbul Havalimanı ile şehir merkezi arasında ulaşım yeniden başladı

    Gazze zor günlerden geçiyor

    İstanbul'da metro seferleri saat 02.00'ye kadar uzatıldı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Gece ev basma ayıbı artık bitsin
    Ahmet BATTAL

    Suçlu bir cumhurbaşkanı olabilir mi?
    Ali FERŞADOĞLU

    Dindarlar da, çocuklar da tehlikede!
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    Fransız kolonisinde Japon arabalar
    Genel

    Rüzgar ektiniz, fırtına biçiyorsunuz
    Genel

    Bu iktidarın maliyeti her saniye artıyor
    Süleyman KÖSMENE

    İslâm’a uygun düğün mü dediniz?
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    Bir hikmet dersi: İktisat Risalesi
    Genel

    Ücretli öğretmen sayısı zirve yaptı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.