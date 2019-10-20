"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
20 EKİM 2019 PAZAR - YIL: 50

İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı

20 Ekim 2019, Pazar 11:11
İstanbul’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tören kutlamaları için alınan tedbirler kapsamında bazı yollar trafiğe kapatıldı.

Kapatılan yollardan geçmeye çalışan sürücüler alternatif güzergahlara yönlendirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, Fatih ilçesinde gerçekleştirilecek olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tören kutlamaları ile ilgili bazı tedbirler alındı. Kutlamaların yapılacağı yollar, prova nedeniyle sabah saatlerinde kapatıldı. Kapatılan yollarda trafik ekipleri, gelen sürücüleri alternatif güzergahlara yönlendirdi.

İşte kapatılan yollar:

• Adnan menderes bulvarı (Vatan Caddesi) gidiş ve gelişler

• D-100 kuzey ve güney istikametinden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişi

• 10. Yıl Caddesinden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişi

• Edirnekapı’dan Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişi

• Oğuzhan Caddesinden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişi

• Sofular caddesinden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişi

• Halıcılar Caddesinden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişi

• Akdeniz Caddesinden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişi

• Akşemsettin Caddesinden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişi

• Ordu Caddesinden ve Atatürk Bulvarından (Aksaray’dan Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri

• Keçeci Meydan Sokaktan Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri

• O-3 Hal yolundan Vatan Caddesine giriş

• Adnan Menderes Bulvarına (Vatan Caddesi) çıkan tüm cadde ve sokaklar

Alternatif Güzergâhlar

• Turgut Özal Millet Caddesi

• Fevzipaşa Caddesi

Etiketler: İstanbul, yol, trafik, kapalı
Okunma Sayısı: 148
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Keşmir'de çatışma: 9 Hint askeri öldü

    İbrahim Kalın: 30 kilometrelik bir koridor istiyoruz

    İran'da bir petrol rafinerisinde yangın çıktı

    'Rusya ile YPG'nin Kobani ve Münbiç'ten çekilmesini görüşeceğiz'

    Dışişleri Bakanlığı: Uluslararası Af Örgütü'nün iddialarını reddediyoruz

    Tel Abyad'da bir askerimiz şehit oldu

    Van'da 4 büyüklüğünde deprem oldu

    Fransız vekillerden 'Türkiye'nin NATO üyeliği askıya alınsın' çağrısı

    Lübnan Cumhurbaşkanı ülkedeki krizi çözeceğini söyledi

    Trump'tan azil sürecine karşılık 'Darbeyi durdurun' çağrısı

    Cehalet, fakirlik ve tefrika ile mücadele edelim
    📷

    Karikatürler

    Milli Savunma Bakanlığı: Teröristlerin GB'den çıkışı yakından takip ediliyor

    Gıda israfını önlemek elimizde

    Gözler Soçi’de

    Cevap bekleyen sorular

    Hilede, ağır cezalar şart

    "Biz, PKK'yı 1980'li, 1990'lı ve 2000'li yıllardaki eylemlerinden tanıyoruz''

    Erdoğan'dan '120 saat' açıklaması

    En Çok Okunanlar

    Faruk ÇAKIR

    Hukuk, kanun, yargı
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Yeni Asya’nın dili
    Mehmet KARA

    Suriye bataklığı
    Ahmet BATTAL

    Cumhuriyeti reddediyoruz, kralcıyız!
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Feyzullah ERGÜN

    Pusuda bekleyen hastalık sebebi: Kandida - 3
    📷
    Genel

    Karikatürler
    Adnan NACİR

    My name...
    Genel

    Cehalet, fakirlik ve tefrika ile mücadele edelim
    Risale-i Nur'dan

    İki cihanın saadet vesilesi yalnız imandır

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.