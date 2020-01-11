İstanbul'da deprem

İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi'nin genelinde hissedilen bir deprem meydana geldi.

Saat 16:37 sularında istanbul'da korkutan deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi, depremin önce Marmara Denizi'nde saat 16.37'de, 4.7 büyüklüğünde 16.1 kilometre derinliğinde meydana geldiğini açıkladı. Ardından yapılan yaptığı revizede depremin şiddetinin 4.8 olduğunu duyurdu. ​AFAD ise depremin büyüklüğünü 4.7 olarak duyurdu ve şimdiye kadar olumsuz bir ihbar alınmadığını duyurdu. ​Yerlikaya'dan açıklama İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Twitter'dan yaptığı açıklamada "Marmara Denizinde başta istanbul olmak üzere çevre illerde hissedilen Kandilli Rasathanesi verilerine göre 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Bilgi vermeye devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

​İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise "Ekipler görev başında. Şu ana kadar olumsuz durum yok" dedi.

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