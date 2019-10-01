"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
1 EKİM 2019 SALI - YIL: 50

İstanbul'da hasar ihbarı sayısı 2 bini geçti

01 Ekim 2019, Salı 14:48
Doğal Afet Sigortaları Kurumuna, Marmara Denizi'nin Silivri açıklarında 26 Eylül'de meydana gelen depremin ardından 2 bini aşkın hasar ihbarı yapıldı.

GSM operatörleri ve köprülere ilişkin Bakan Turhan'dan açıklama

Affedilir şey değil

'İstanbul 5 felaketle karşı karşıya'

20 yıldır değişen ne? Konuşan çok tedbir alan yok

Depreme hazır mıyız?

Doğal Afet Sigortaları Kurumundan (DASK) yapılan açıklamada, Marmara Denizi'nin Silivri açıklarında 26 Eylül tarihinde meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından kurumun hızla hasar ihbarlarını almaya ve hasar tespit çalışmaları için eksper görevlendirmelerini yapmaya başladığı bildirildi.

 

ALO DASK 125 üzerinden iletilen hasar ihbarlarının değerlendirildiği belirtilen açıklamada, başta İstanbul olmak üzere Tekirdağ, Kocaeli, Bursa ve Balıkesir'den iki bini aşkın Zorunlu Deprem Sigortası poliçesi için hasar ihbarı yapıldığı aktarıldı.

Eksperlerin hasar tespiti için sigortalı konutlara gönderilmeye başlandığı kaydedilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"DASK, hasar süreçlerini etkin şekilde yönetmek için yürüttüğü çalışmalar sayesinde hasar tespitlerini mobil cihazlar üzerinden çok daha sağlıklı ve hızlı bir şekilde yapıyor. Hasar tespit ve değerlendirme süreçlerinin sonuçlanmasının ardından kısa sürede tazminat ödemeleri gerçekleştirilecek.

Bugün Türkiye'de her iki konuttan biri Zorunlu Deprem Sigortası ile güvence altında. Sigortalılık oranı en yüksek iller arasında özellikle deprem geçirmiş iller yer alıyor. Yalova, Sakarya ve Bolu'da sigortalılık oranları yüzde 80'i aşarken, İstanbul'da ise yüzde 63'e ulaşmış durumda. Güncel hasar bilgilendirmeleri www.dask.gov.tr web sitesinden takip edilebilirken; hasar ihbarları da yine aynı adresten ya da Alo DASK 125 çağrı merkezinden yapılabiliyor."

AA

Etiketler: istanbul, deprem
Okunma Sayısı: 131
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    AİHM'den Boşnak ninenin hukuk mücadelesine ilişkin karar

    'Bazı şeyler değişmek zorunda'

    İstanbul'da hasar ihbarı sayısı 2 bini geçti

    Adliyeye sevk edildi: "Şoför cep telefonuyla ilgileniyordu" iddiası

    SNHR: Suriye'de geçen ay 18'i çocuk, 12'si kadın 118 sivil öldü

    Galatasaray'ın Avrupa'daki 281. maçında rakibi PSG

    GSM operatörleri ve köprülere ilişkin Bakan Turhan'dan açıklama

    315 milyar ton: Antarktika'dan 1960'lardan bu yana kopan en büyük parça

    'Schiff, vatana ihanetten tutuklanacak mı?'

    İnsanlar geçerken o bekledi

    Resmi Gazete'de yayınlandı: Uçaklarda 'hava polisi' dönemine geçiliyor

    Meclis'te ilk gündem yargı paketi

    Hukuk düzelmeden hiçbir şey düzelmez

    Dili zikretti de, kalbi ikrar etti mi?

    ABD bazı Rus firmalarına yaptırım kararı aldı

    MGK bildirisi yayınlandı

    Berat Albayrak: Enflasyonla mücadelemiz sürecek

    'İsrail'i yok etmek mümkün'

    Elektriğe zam

    Nijerya'da IŞİD saldırısı: 18 ölü

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Ey nefsim sen titre!
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Ergenekon’dan bugüne
    Genel

    Meclis'te ilk gündem yargı paketi
    Süleyman KÖSMENE

    İmam Hüseyin’in (ra) başını feda ettiği dava
    Genel

    Dili zikretti de, kalbi ikrar etti mi?
    Ahmet BATTAL

    Dön kendine bak derlerse
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Hukuk düzelmeden hiçbir şey düzelmez
    Şüheda KALE

    Adaletteki hassasiyet
    Cevher İLHAN

    “Deprem toplanma alanları” çarpıtması

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.