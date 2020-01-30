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31 OCAK 2020 CUMA - YIL: 50

İstanbul’da hasarlı okullar yıkılıyor

30 Ocak 2020, Perşembe 23:40
İstanbul Silivri’de meydana gelen 5.8’lik depremde ağır hasar gören 9 okul binasının yıkılacağı, az hasarlı okul binalarında ise güçlendirme çalışması yapılacağı belirtildi.

İstanbul’da 26 Eylül’de yaşanan 5.8’lik depremde çok sayıda okul binasında hasar oluştu.

Sputnik’in haberine göre, depremin ardından 200 kişilik ekiple ikinci yarıyıl öncesi okul binalarıyla ilgili hasar tesbit, karot örneği ve inceleme çalışmaları tamamlandı.

Ağır hasarlı 9 okul binasının yıkılarak yerine yenisinin yapılacağı, az hasarlı binalarda ise güçlendirme yapılacağı kaydedildi. Yıkılacak okulların listesi şöyle: Bahçelievler Rehberlik ve Araştırma Merkezi. Bahçelievler Yenibosna Ortaokulu. Büyükçekmece Mimarsinan İlkokulu ve Ortaokulu. Çatalca Arif Nihat Asya Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL). Gaziosmanpaşa Vefa Poyraz Anadolu Lisesi. Gaziosmanpaşa Küçükköy İmam Hatip Lisesi (İHL) (A Blok). Gaziosmanpaşa 100. Yıl İlk/Ortaokulu. Pendik Seyit Burhan Toprak İlkokulu. Sancaktepe Rehberlik ve Araştırma Merkezi

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