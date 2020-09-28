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28 EYLÜL 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

İstanbul'da 'kademeli mesai'nin ilk günü

28 Eylül 2020, Pazartesi 11:43
İstanbul İl Pandemi Kurulu'nun, yeni tip koronavirüs (Kovid -19) tedbirleri kapsamında kademeli mesai saatleri ve esnek çalışma usulüne geçilmesi kararının ardından uygulama bugün itibarıyla kamu kurumları ve belediyelerde başladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) verilerine göre, salgın öncesinde ulaşımda günlük yolcu sayısı yaklaşık 7,6 milyon iken son hafta itibarıyla bu sayı 4,2 milyon seviyelerinde seyrediyor.

İstanbul İl Pandemi Kurulu'nda, toplu taşımada yoğunluğun üst seviyelerde olduğu sabah ve akşam pik saatlerinde farklı meslek gruplarının ayrı saatlerde mesaiye başlamaları kararlaştırılarak yoğunluğun azaltılması hedeflendi.

Uygulamaya göre, bazı bölge müdürlükleri, İl Jandarma, İl Emniyet ve Sahil Güvenlik Komutanlığı 07.00'den itibaren kademeli olarak 08.00 ve 09.00'da mesaiye başlıyor.

Belediyeler 09.00-16.30, sağlık çalışanları 08.30-16.30 saatleri arasında mesai yaparken geçen hafta 09.30'da ders başı yapan ilkokul birinci sınıflar ve özel eğitim okulları, bugün itibarıyla 09.00'da derse başladı.

Kademeli mesainin ilk gününde İstanbul’da tramvay, metrobüs ve otobüs duraklarında yolcu yoğunluğunu görüntüledi.

Toplu ulaşım araçlarını kullanan vatandaşlar, kademeli mesai kararını desteklerken özel sektörün de bir an önce bu uygulamaya geçmesi gerektiğini belirtti.

Sabah 07.00'den itibaren toplu ulaşım araçlarında yoğunluk artmaya başlarken en yoğun zaman diliminin 08.00-09.00 saatleri arası olduğu gözlendi.

Edinilen bilgilere göre toplu ulaşım araçlarının yüzde 60'ını özel sektör çalışanları kullanırken, İstanbul Valiliği'nin kademeli mesaiye geçiş konusunda sanayi ve iş dünyası ile görüşmeleri devam ediyor.

AA

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