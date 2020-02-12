İstanbul’da kilometrekareye 2 bin kişi düşüyor

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) “Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2019” sonuçlarına göre İstanbul’un nüfusu 2019’da bir önceki yıla göre 451 bin 543 kişi artarak, 15 milyon 519 bin 267 kişiye ulaşırken, kilometrekareye düşen kişi sayısına göre en yoğun ilçeler Güngören, Gaziosmanpaşa, Bahçelievler, Bağcılar ve Bayrampaşa oldu.

TÜİK ve Harita Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, 5 bin 461 kilometrekarelik şehrin yüzölçümü bakımından en büyük ilçesi 1142 kilometrekare ile Çatalca, en küçük ilçesi ise 7 kilometrekarelik alanıyla Güngören. İstanbul’un nüfusu ve yüzölçümü dikkate alındığında kilometrekareye ortalama 2 bin 841 kişi düşüyor. Güngören 41 bin 348, Gaziosmanpaşa 40 bin 996, Bahçelievler 35 bin 944, Bağcılar 32 bin 396 ve Bayrampaşa 30 bin 526 kişiyle kilometrekareye düşen insan sayısıyla en kalabalık ilçeler oldu. AA

Okunma Sayısı: 70

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.