İstanbul'da pide fırınları denetlendi

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve zabıta ekipleri, ramazan dolayısıyla pide çıkarılan fırınları denetledi.

Eyüpsultan'daki fırınlarda yapılan denetimlerde, çalışanların maske ve eldiven kullanıp kullanmadığına bakıldı. Ayrıca pidelerin gramajlarını ölçen görevliler, sonrasında üretim bölümlerini kontrol etti. Ekmek ve pidelerin üretildiği yerleri inceleyen görevliler, personeli de denetledi. Fırınlarda çalışanların hijyen eğitim sertifikasının olup olmadığına da bakıldı. Zabıta personeli, fırın çalışanlarını, ürünü verdikleri el ile parayı aldıkları elin aynı olmaması konusunda uyardı. AA

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