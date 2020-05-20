İstanbul’dan Uludağ görülebiliyor

Bir süredir sosyal medyanın gündeminde yer alan “İstanbul’dan Uludağ’ın göründüğü”ne yönelik tartışmalar, uzmanların açıklamalarıyla netleşti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek için yapılan “Evde kal” çağrılarının etkisiyle insanların sokağa çıkmayıp evde kalmaları trafikteki araç sayısı azalttı. Azalan araç sayısı ve sanayideki yavaşlama, Marmara Bölgesi’nin havasına olumlu yansıdı. Hava kirliliğinin azalması sayesinde havanın açık olduğu günlerde artık İstanbul’dan Uludağ’ın zirvesi görülebiliyor. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, hava şartlarının uygun olması halinde insanların dünyanın eğriliğinin üzerindeki yüksek dağları çıplak gözle 200-300 kilometreye kadar görebileceğini söyledi. AA

Okunma Sayısı: 541

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.