İstanbul için kuvvetli kar uyarısı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, akşam saatlerinden gece yarısına kadar kuvvetli kar sağanakları beklendiğini belirterek vatandaşların zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmamasını istedi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, kentte yer yer devam eden kar yağışının akşam saatlerinde etkisini artıracağını duyurdu. Yerlikaya, "Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nün son verilerine göre İstanbul’da bugün 18.00-24.00 arası kuvvetli kar sağanakları bekleniyor. Lütfen, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayalım. Dışarıdaysak evlerimize dönelim. Toplu taşıma araçlarını tercih edelim." dedi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da etkili olması beklenen kar yağışı, gece saatlerinde başladı. Kar yağışının hafta sonu da etkisini artırarak devam etmesi bekleniyor. Öte yandan, kar yağışı nedeniyle kentteki tüm okullar bugün tatil edilmişti.

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