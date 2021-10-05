İstanbul’un barajları alarm veriyor

İstanbul’a su sağlayan barajların doluluk oranı 8 ay sonra ilk kez yüzde 50’nin altında ölçüldü.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerinden derlenen bilgiye göre, 8 Ocak’ta son 15 yılın en düşük seviyesi olan yüzde 19,16’ya kadar inen barajlardaki su seviyesi, 20 Şubat’ta yüzde 50,03’e kadar çıktı. Yağışlarla 22 Nisan’da yılın en yüksek seviyesi olan 81,15’e ulaşan barajlardaki doluluk oranı bugün itibarıyla 8 ay sonra yeniden yüzde 50’nin altına düşerek yüzde 49,95 seviyesine indi.

Türkiye İsrafı Önleme Vakfı (TİSVA) Genel Sekreteri Fatih Akgül, suyun ikame edilemeyen, canlılar için en önemli tabiî kaynak olduğunu söyledi. Dünya nüfusu 19’uncu yüzyıla oranla 5 kat artmasına rağmen su kaynaklarının kullanımının 10 kat arttığının belirlendiğini anlatan Akgül, şöyle konuştu: “Su tasarrufu, suya olan talebi azaltmak için en uygun, en maliyetli ve en çevreci yoldur.” Su israfını engellemek için günlük hayatta uygulanabilecek pratik yöntemlerin olduğunu anlatan Akgül, şu önerilerde bulundu: “Sebze ve meyveleri akan su altında yıkamak yerine su dolu kapta bir süre bekletin. Sebze ve meyveleri yıkadığınız su ile çiçeklere su verin. Kirlileri bulaşık makinesine koymadan önce dakikalarca sudan geçirmeyin. Haşlama yumurta suyunu boşa harcamayın. Bu suyu soğutarak bitkileriniz için kullanın. Bulaşıklarınızı elde yıkamayın. Bulaşık ve çamaşır makinesini tamamen dolduktan sonra çalıştırın. İdeal duş süresini 10 dakikayı geçmeyecek şekilde ayarlayın.

Suyun sıcağa dönmesini beklerken akan suyu ziyan etmeyin. Bir kova içinde biriktirerek başka bir alanda kullanın. Dişlerinizi fırçalarken, tıraş olurken, ellerinizi yıkarken musluğu boş yere akıtmayın”