İstanbul Valiliği sağanak yağış hakkında açıklama yayınladı

İstanbul Valiliği, kentteki kuvvetli yağışın gece boyunca süreceğini, sabah saatlerine kadar etkisinin azalarak devam edeceğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış sonrasında Fatih'te metrekareye 114, Beşiktaş, Sarıyer, Üsküdar, Kartal, Kadıköy, Ümraniye'de ise metrekareye ortalama 30-40 kilogram yağışın düştüğü kaydedildi. Etkili olan sağanak ve hava muhalefeti nedeniyle 13.10-14.30 saatleri arasında Şehir Hatları vapur seferlerinin yapılamadığı belirtilen açıklamada, Kabataş-Bağcılar tramvay seferlerinin ise geçici olarak durdurulduğu aktarıldı. Açıklamada, itfaiye, İSKİ, Yol Bakım ve Zabıta Komuta Merkezlerine saat 16.00 itibariyle 2 bin 414 ihbar yapıldığı, alınan taleplerin süratle değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması için bütün ekiplerin seferber edildiği vurgulandı.

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