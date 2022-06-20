İstanbul ve Bursa'daki kazalarda 5 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

İstanbul Beykoz'da, 2 tır ile 1 minibüsün çarpıştığı zincirleme kazada, tırda sıkışan sürücü öldü. Bursa'nın Nilüfer ilçesinde de, beton mikserinin otomobilin üstüne devrilmesi sonucu baba ve iki oğluyla mikserin sürücüsü öldü, 3 kişi yaralandı.

Kuzey Marmara Otoyolu Beykoz mevkisi Edirne istikametinde giden, 61 DG 580 plakalı tırın sürücüsü Ümit E, lastiğin patlaması üzerine emniyet şeridine geçerek aracını durdurdu. Tır sürücüsü, aracı için yol yardım ekiplerini arayarak yardım istedi. Aynı istikamette seyir halinde olan Ferhat Han idaresindeki 34 FCN 255 plakalı tır park halindeki tıra, lastiği patlayan tır ise çarpmanın etkisiyle yardım için gelen 19 RB 742 plakalı yol yardım minibüsüne arkadan çarptı. Zincirleme kazanın başlangıcında emniyet şeridinde duran tıra arkadan çarpan tırın şoförü Han, araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sıkışan sürücü, ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından çıkarıldı. Sağlık ekipleri, Ferhat Han'ın öldüğünü belirledi. Kaza nedeniyle yola dökülen mazot, görevlilerce kumlama yapılarak temizlendi. Trafik tek şeritten kontrollü sağlanırken, ekipler kazaya karışan araçları kaldırmak için çalışma yürüttü. Öte yandan polis, kazayla ilgili incelemelerini sürdürüyor. *** Beton mikserinin otomobilin üstüne devrildi: 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı İzmir-Bursa yolunun Uludağ Üniversitesi kavşağı yakınlarında Erol Y. yönetimindeki 16 NZR 88 plakalı beton mikseri, bariyere çarptıktan sonra karşı yöne geçip Mehmet Ali K. idaresindeki 16 APK 709 plakalı otomobilin üstüne devrildi. Çarpmanın etkisiyle farklı yöne savrulan otomobildeki sürücü Mehmet Ali K. ve eşi Fatma K. ile çocukları Mustafa Efe K. (10), Semih K. (13) ve Elif Hüma K. (4) araçta sıkıştı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan aile fertlerinden Mehmet Ali K. ve oğlu Mustafa Efe K. öldü. Otomobildeki Semih K. ve Elif Hüma K. ile beton mikseri sürücüsü Erol Y. ağır, Fatma K. ise hafif yaralandı. Mikserin çarptığı 10 AGD 047 plakalı otomobilin sürücüsü Fatih S. de kazayı hafif yaralı olarak atlattı. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Semih K. ve mikser sürücüsü Erol Y, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Ölenlerin cenazeleri Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. AA

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