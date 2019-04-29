İzmir’de ulaşıma yüzde 50 indirim

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ‘Halk Taşıt’ uygulaması, bugün devreye girdi.

Uygulamaya göre, yolcular toplu taşıma araçlarını sabah 06.00 07.00 ile akşam 19.00 20.00 saatleri arasında yüzde 50 indirimli olarak kullanacak. Buna göre İzmir’de 3 lira olan tam bilet için belirlenen saatlerde 1 lira 50 kuruş ödemiş olacak. 1 lira 80 kuruş ödeyen öğrenciler 0,90 kuruş, 2,5 lira ödeyen öğretmenler 1 lira 25 kuruş ödeyecek. Sputnik’in haberine göre, ulaşımdaki yüzde 50 indirim uygulamasından bugün ilk kez faydalanan yolcular, oldukça memnun. Hüseyin Önal isimli yolcu, indirimden haberinin olmadığını fakat sabah fark ettiğini belirterek, “Yeni haberim oldu. Halk için yüzde 50 indirim uygulaması oldukça güzel” dedi.

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