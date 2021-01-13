"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
13 OCAK 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 51

İzmir'deki selin ardından hasar tespit çalışmaları sürüyor

13 Ocak 2021, Çarşamba 12:24
İzmir'de dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağışın ardından oluşan selin en çok zarar verdiği Buca, Karabağlar ve Konak ilçelerinde hasar tespit çalışmaları sürüyor.

İzmir'de gece boyunca etkili olan sağanak nedeniyle sular altında kalan araçlar çekicilerle kaldırılıyor. Selde kalan dükkanlar, arabalar ve evlerde hasar tespiti devam ediyor. 

Buca ilçesine bağlı Kozağaç Mahallesi'nde sele aracında yakalanan ve bu anlarını sosyal medya hesabından canlı olarak paylaşan Murat Topçu (48), ilk kez böylesi bir olaya tanık olduğunu dile getirdi.

Daha olumsuz bir durumla karşılaşmadığı için şükrettiğini ifade eden Topçu, "Aracım yaklaşık 100 metre sürüklendi. Yumrukla ve tekmeyle aracımın kapısını açamadım. Sonra arka camı kırıp araçtan çıktım. Başka bir aracın üzerinde 45 dakika mahsur kaldım. Hiçbir yerden yardım gelmedi. Komşularımın yardımıyla aracın üzerinden kurtulmayı başardım. Verilmiş sadakamız varmış. Canımıza gelmesin. Allah kimseye böyle bir felaket yaşatmasın." dedi.

Topçu’nun araç içinde kalış anı ise çevredekiler tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Görüntülerde Topçu’nun aracından çıkma çabası yer alıyor.

Otomobili zarar gören ilçe sakinlerinden Taner Karadeniz, "Aracımın bulunduğu sokakta 7 araba birbirine girdi. Son 5-6 senedir oluyor bu olay yaşanıyor. Altyapı çalışması lazım." ifadelerini kulandı.

Ufuk Turhan ise sel sularının aracın içine girdiğini belirterek, "Çekici bekliyoruz. Aracımızı servise götüreceğiz. İşimize bile gidemedik.” değerlendirmesinde bulundu

Kentte akşam saatlerinden itibaren yer yer şiddetini artıran sağanak, Buca, Karabağlar ve Konak başta olmak üzere merkez ilçelerde hayatı olumsuz etkilemişti.

Meteoroloji "kuvvetli yağış"ın etkili olduğunu ve yer yer metrekareye 77,9 kilogram yağış düştüğünü bildirmişti.

AA

Okunma Sayısı: 419
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Erdoğan - Putin görüşmesinde gündem: Dağlık Karabağ

    Yüz binleri ağırladı
    📷

    'İkiz Şelale' ziyaretçilerini bekliyor

    Netanyahu'nun duruşmasının ertelenmesine tepkiler devam ediyor

    İki aile daha Diyarbakır annelerinin arasına katıldı

    Ankara'da hem yağmur hem kar yağışı etkili oldu

    Ümit Özdağ'ın İYİ Parti'den ihracına ilişkin karar iptal edildi

    İzmir'deki selin ardından hasar tespit çalışmaları sürüyor

    Dünya genelinde kaç kişiye bulaştı, kaç kişi sağlığına kavuştu, kaç kişi öldü?

    AB rotasına demokrasiyle dönülür

    Aşı ‘2. El’in ateşini yükseltecek

    Ormanlar ranta açılıyor

    TÜİK’in işsizlik verileri gerçekleri gizliyor

    Küresel salgının son 24 saatinde neler yaşandı?

    'Şiddet istemiyorum'

    'Uzun bir aradan sonra günlük hasta sayımız 1000'in altına indi'

    Sivas'ta son 91 yılın ocak ayı sıcaklık rekoru kırıldı

    Pandemi ölümleri dört kat fazla

    Sultan I. Kılıçarslan'ın mezarı bulundu

    Emekli asgari ücretin altında

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Millet İttifakı; devam ve dikkat!
    Genel

    Aşı ‘2. El’in ateşini yükseltecek
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    SALİH SÜTÇÜOĞLU

    Hacı Kemal Ağabey, Gazeteden güzel vecizeleri kesip cebinde taşıyordu
    Ahmet BATTAL

    Sözde bir türlü, özde bin türlü
    Feyzullah ERGÜN

    Antioksidan deposu: Patates
    Süleyman KÖSMENE

    Georgeus’un imanı
    M. Latif SALİHOĞLU

    Sürü psikozundan kurtulma zamanı
    Faruk ÇAKIR

    Kutuplaşmayı kim durduracak?
    Cenk ÇALIK

    Yeni Asya EuronurTV...

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.