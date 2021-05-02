Kanuni portresi İBB'ye bağışlandı

Londra'da açık artırmayla 3.9 milyon TL'ye satılan Kanuni Sultan Süleyman'ın portresi İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağışlandı.

İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İngiltere'deki müzayedede 438 bin sterline satılan Kanuni Sultan Süleyman'ın portresinin eser alıcısı tarafından İBB'ye bağışlandığını açıkladı. Tabloyu İstanbul'a bağışlayan kişinin ismi açıklanmadı. İmamoğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, "Evine Dönüyor! Mart ayında İngiltere’deki müzayedede rekor fiyata satılan Kanuni Sultan Süleyman portresi eser alıcısı tarafından İBB’ye bağışlanmıştır. Böylesi kıymetli bir eserin İstanbul’a bağışlanması ve İBB’ye duyulan güven gurur verici. İstanbul’a hayırlı olsun." ifadesini kullandı. Geçtiğimiz mart ayında Londra'da Sotheby's Müzayede Evi'nden yapılan açıklamada "16. - 17. yüzyıla ait yeni keşfedilmiş Kanuni Sultan Süleyman tablosu 438 bin sterlin'e satıldı" denilmişti. 19'uncu yüzyıldan bu yana Fransız bir aileye ait olduğu belirtilen portrenin 16'ncı yüzyılda, İtalyan ressam Cristofano Dell' Altissimo tarafından yapıldığı belirtiliyor. Geçen yıl Londra'da yapılan açık artırmada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Fatih Sultan Mehmet'in portresini 935 bin sterlin (yaklaşık 8 milyon lira) ödeyerek satın almıştı. Euronews Türkçe

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