Karabük - Yenice'de bir ev yıkıldı, bir bina yan yattı

Karabük'ün Yenice ilçesinde önceki gün başlayan ve etkisini giderek artıran sağanağın ardından oluşan selde, Tır köyündeki 2 katlı bir ev yıkıldı, 4 katlı bir bina ise yan yattı.
Köy muhtarı İlhan Özgün, köyün selde hasar gördüğünü söyledi.
Bazı evlerin de su altında kaldığını anlatan Özgün, "İki katlı bir ev yıkıldı, 4 katlı bir bina da yan yatı. Herhangi bir can kaybı yok. Yaralarımızı sarmaya çalışıyoruz. Devlet yetkilileri, bakanlarımız beni aradı bilgi aldı. Hepsine teşekkür ediyorum." dedi.
AA