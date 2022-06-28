Karabük - Yenice'de bir ev yıkıldı, bir bina yan yattı

Karabük'ün Yenice ilçesinde önceki gün başlayan ve etkisini giderek artıran sağanağın ardından oluşan selde, Tır köyündeki 2 katlı bir ev yıkıldı, 4 katlı bir bina ise yan yattı.

Köy muhtarı İlhan Özgün, köyün selde hasar gördüğünü söyledi. Bazı evlerin de su altında kaldığını anlatan Özgün, "İki katlı bir ev yıkıldı, 4 katlı bir bina da yan yatı. Herhangi bir can kaybı yok. Yaralarımızı sarmaya çalışıyoruz. Devlet yetkilileri, bakanlarımız beni aradı bilgi aldı. Hepsine teşekkür ediyorum." dedi. AA

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