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20 NİSAN 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

Karadeniz'den soğuk hava geliyor

20 Nisan 2020, Pazartesi 13:48
Hava sıcaklıklarının yarından itibaren kuzey kesimlerden başlayarak azalacağı, hafta boyunca kuzey ve iç kesimlerinde mevsim normallerinin altında seyredeceği öngörülüyor.

Karadeniz üzerinden yurdu etkilemesi beklenen serin ve yağışlı havayla sıcaklıkların, yarından itibaren azalacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kuzey Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun sağanak yağışlı geçeceği öngörülüyor.

Yağışların Trabzon, Rize, Artvin, Gümüşhane ve Bayburt'da kuvvetli olması bekleniyor.

Rüzgarın da Doğu Anadolu'nun doğusunda güney yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor.

Karadeniz üzerinden ülkeyi etkilemesi beklenen serin ve yağışlı sistemle birlikte hava sıcaklıklarının yarından itibaren kuzey kesimlerden başlayarak azalacağı, hafta boyunca kuzey ve iç kesimlerinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Çarşamba günü yağışlı sistemin etki alanını genişleteceği, yurdun kuzey, iç ve doğu bölgelerinde ve Doğu Karadeniz'de kuvvetli olmak üzere yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve karın etkili olacağı öngörülüyor.

Perşembe ve cuma günleri yağışların ülkenin güney ve doğu bölgelerinde etkili olması ve hafta sonunda da doğu bölgelerinde etkili olmaya devam ettikten sonra yurdu terk etmesi bekleniyor.

AA

Etiketler: Karadeniz, soğuk hava
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