Karantinada olmasına rağmen HES kodu aldı

Konya'da yerel televizyon sunucusu Fatih Güneş, sadece sağlıklı vatandaşların kamu kurumlarına girebilmesini sağlayan HES kodunu karantinada olmasına rağmen aldı.

Sputnik’in haberine göre, Kovid-19 tedavisinin devam ettiği 6’ncı günde de HES kodu alan Güneş, şunları söyledi: “E-devlet üzerinden HES kodu alabilmek için bir deneme yaptım. Kamu kurumlarında işlem yapmak isteyenler sağlıklıysa HES kodu alarak işlemlerini gerçekleştirebiliyor. Pozitif olmama rağmen Şu an istediğim kamu kuruluşuna HES kodunu gösterip işlemlerimi yapabilecek durumdayım. Bu kadar endişe verici bir durum yok. Ben burada sağlık çalışanlarının emeklerine üzülüyorum. HES kodu aldığımın gündemine gelmesinin ardından Sağlık Bakanlığı'ndan aradılar ve şaşkınlık yaşadıklarını ifade ettiler."

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