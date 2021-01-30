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31 OCAK 2021 PAZAR - YIL: 51

Kargoda fiyat kargaşası

30 Ocak 2021, Cumartesi 21:59
İstanbul’dan Gaziantep’e yollanmak istenen 4 kilogramlık paket için kargo firmaları 22 lira ile 98 lira arasında değişen fiyatlar istenmesi sektördeki kargaşayı gözler önüne serdi.

İstanbul’dan Gaziantep’e yollanmak istenen 4 kilogramlık paket için kargo firmaları 22 lira ile 98 lira arasında değişen fiyatlar istedi. Sektör temsilcileri, “Mutlaka kargonuzu göndermeden önce ölçtürün ve tarttırın. Küçük ürünleri büyük pakette yollamayın. Küçük farklar fiyatta büyük değişimler yaratıyor” dedi. Son yıllarda hızlı bir hareketlilik yaşayan e-ticaret sektörü bu büyümeyi salgın döneminde daha da yukarı taşıdı. Tüketiciler artık alış verişlerinin önemli bir kısmını e-ticaret üzerinden gerçekleşirken kargo ve lojistik sektörü de bu ivmelenmeden kendine düşen payı aldı. Hürriyet’in haberine göre, özel günlerde ve kampanya dönemlerinde oluşan yoğunluk yüzünden bir dönem kargo teslimi için firmalar tarafından 20 günü aşan süreler verildiği belirtiliyor. 

İlk fiyat 77 TL oldu

Ürün teslimatı konusunda yaşanan şikâyetlere şimdilerde talep edilen fiyatların yüksekliği ve orantısızlığının da eklendiğini belirtilen haberde, şirketlerin bu konuda farklı bir fiyat politikası izlediğini kaydediliyor. Hürriyet muhabiri, kendi yaşadığı tecrübeyi anlatırken, özetle şunları kaydetti:

“Biz de bu durumu yerinde görmek için elimize yaklaşık 4 kilogramlık bir koli alarak kargo şubelerinin yolunu tuttuk. Elimdeki koli boyut olarak 7 desi geliyor. İlk uğradığım kargo firmasına ait şubede kolinin ağırlığı tartılmadan sadece boyutları ölçüldü ve göndermek istediğim adres soruldu. Gaziantep şehir merkezinde bir adrese göndermek istediğimi belirttim. Söylenen ilk fiyat 77 lira oldu. Aynı caddedeki başka bir kargo firmasına yine aynı koli ile gidip Gaziantep’e göndermek istediğimi yineledim. Bu defa hem kolinin boyutları ölçüldü hem de ağırlığı tartıldı. Şubedeki müşteri temsilcisi kolinin Gaziantep’e gönderimi için benden 98 lira talep etti. Yine aynı caddede bulunan üçüncü bir firmaya ait şubeye girdim. Bu kez 67 lira talep edildi. Eğer sigorta yaptırmak istersek 7.5 lira daha ödemem gerektiği söylendi. Dördüncü bir şubede 74 liralık, beşinci şubede 29 liralık ve altıncı kargo şirketi şubesinde ise kolinin boyutuna bakıp adresi öğrendikten sonra Gaziantep için 22 liralık bir ücret talep etti.”

Sonuç olarak, bir kargo şubesine gittiğinizde ürününüzü mutlaka tarttırın ve ölçtürün. Zira 7 desi ile 10 desi arasında 25 liralık fark çıkabilir.

Etiketler: kargo, fiyat, kargaşa
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