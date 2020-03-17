Kayseri’de işçileri taşıyan minibüs devrildi: 21 yaralı

Kayseri'de işçileri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 21 kişi yaralandı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kayseri'de işçileri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 21 kişi yaralandı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kaza, saat 08.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Taha Carım Bulvarı’nda meydana geldi. Fabrikada çalışan işçileri taşıyan, Yüksel Şahin yönetimindeki 38 P 1722 plakalı midibüs, kar nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi. Kazada 21 işçi yaralandı. Yaralı işçiler, sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılarak ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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