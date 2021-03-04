Kocaeli’nde Yeni Asya şöleni

Yeni Asya’nın 52. yılı münasebetiyle İzmit okuyucuları gazete dağıtım kampanyası yaptı. Kampanyaya Başiskele, Derince, Körfez ve Gebze ile birlikte Gölcük ilçesi de katıldı.

Haber: Ahmet Cemil ÇÖKREN

Yeni Asya’nın 52. yılı münasebeti ile İzmit Okuyucuları ilâve 500 gazete dağıtımına karar verdi. Satış ve Pazarlama Bölümünün de teşvikiyle ilk ay 10 gazete öde 50 gazete al ve dağıt kampanyası başlatıldı. Bu kampanyayla 4 aydır her gün Kocaeli’nin Başiskele, Derince, Körfez ve Gebze’de devam etti. Son olarak bu kervana Gölcük ilçesi de katıldı.

‘Benim için yeni bir dönem oldu’

Her gün 50 gazeteyi dağıtan isimsiz kahramanlardan Körfez ilçemizde ikamet eden Mustafa Yılmaz, 1967 doğumlu. 41 yaşında bir tanıdığının “30 senedir kitap okuyoruz, güzel bir ortamımız var” demesiyle Risale-i Nur eserleriyle tanışmış, Tabiat Risalesi’yle hayata bakış açısı değişmiş. “2008’de başladığım Risale-i Nur Talebeliği, benim için yeni bir dönem oldu. Ben Yeni Asya’yı tanıdıktan iki sene sonra eşimin de şefkat kahramanları ile tanışmasıyla, şimdi o beni geçti” diyerek, Yeni Asya’nın Körfez ilçesinde nasıl dağıtıldığını anlattı. Mustafa Yılmaz, “Hayat faaliyetten ibarettir. Kişinin istidatları kendini geliştirdiği ölçüde neşv-ü nema bulur. Çocukluk ve gençlikte yapılan küçük işler, ileriki yaşlarda başa gelecek faaliyetlere temel teşkil ediyor. Neşriyat komisyonumuz, gazete ve diğer neşriyatımızı dağıtma kararı aldı. Arkadaşların teklifiyle Körfez ilçesinde dağıtım görevini aldım” dedi.

‘Demokrat ve doğru haber’

Yılmaz şöyle devam etti, “Market broşürü ve bölgesel gazete dağıtıcılarını örnek aldım. Doğru İslâmiyeti ve İslâmiyete lâyık doğruluğu şiar edinen Risale-i Nur’un her hizmeti Sırat-ı müstakim üzeredir. Yeni Asya Neşriyatımızı, nasibi olanlara takdim ediyoruz. Gazeteyi, “Magazini olmayan, Demokrat ve doğru haber yazan günlük ulusal gazete” diyerek takdim ettiğini belirten Yılmaz, “Çarşı gezintisi ya da alış veriş yapan vatandaşlara da “Aile gazetesi, evde bakarsınız” diyorum. Daha sonraki karşılaşmalarımızda evdekilerin çok beğendiğini ifade ediyorlar. Tamamından teşekkür alıyoruz. “Gazeteci, hemşerim!” deyip çağıran, bir de manşet dahil Üstadımızın fotoğrafını, Risale-i Nur tanıtımlarını gören hiç tahmin etmediğim genç kişiler isteyince çok duygulanıyorum” ifadelerini kullandı.