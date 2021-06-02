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2 HAZİRAN 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanacak

02 Haziran 2021, Çarşamba 10:12
Koronavirüs Bilim Kurulu, bugün saat 16.30'da Sağlık Bakanı Koca'nın başkanlığında toplanıyor. Aşı tedariği ve aşılama planının gündemini oluşturduğu toplantı sonrası açıklama bekleniyor.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Biim Kurulu bugün bir kez daha salgın gündemiyle toplanıyor. 

Saat 16:30’da video konferans yöntemiyle başlayacak toplantıya Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlık edecek. Kurul gündeminde, aşı tedariği ve aşılama planı var.

Toplantının ardından Bakan Koca'ın saat 18:00’de YouTube üzerinden canlı açıklama yapması bekleniyor.

NTV

Etiketler: Koronavirüs Bilim Kurulu
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