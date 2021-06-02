Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanacak

Koronavirüs Bilim Kurulu, bugün saat 16.30'da Sağlık Bakanı Koca'nın başkanlığında toplanıyor. Aşı tedariği ve aşılama planının gündemini oluşturduğu toplantı sonrası açıklama bekleniyor.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Biim Kurulu bugün bir kez daha salgın gündemiyle toplanıyor. Saat 16:30’da video konferans yöntemiyle başlayacak toplantıya Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlık edecek. Kurul gündeminde, aşı tedariği ve aşılama planı var. Toplantının ardından Bakan Koca'ın saat 18:00’de YouTube üzerinden canlı açıklama yapması bekleniyor. NTV

Okunma Sayısı: 144

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.