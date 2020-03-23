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23 MART 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

Kovid-19 fırsatçılarına yakın takip

23 Mart 2020, Pazartesi 14:17
Türkiye'de yeni tip koronavirüs vakasının ilk tespit edildiği 10 Mart’tan itibaren insanların özellikle tıbbi maske ve dezenfektan talebinde bulunmaya başlamasını fırsata çevirmek isteyen dolandırıcılara yönelik operasyonlar hız kesmiyor.

Türkiye'de yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ilk tespit edildiği 10 Mart'tan itibaren vatandaşların dezenfektan ve tıbbi maske ihtiyacını fırsata çevirmek isteyen dolandırıcılara karşı yürütülen operasyonlarda, 30 tonu aşkın dezenfektan ve bunun yapımında kullanılan ürün ile binlerce tıbbi maske ele geçirildi.

Çin'in Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da ortaya çıkan ve 1-2 hafta içinde küresel yayılım göstererek pek çok ülkeye bulaşan yeni tip koronavirüse önlem almak isteyen vatandaşların talepleri karşısında dolandırıcılar da harekete geçti. Güvenlik güçleri de yaptıkları çalışmalarla halk sağlığını hiçe sayan bu kişelere göz açtırmadı.

Yurt genelinde son bir haftada polis ve jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarla "merdiven altı" tabir edilen illegal yöntemlerle üretilen sahte dezenfektan ürünlerini farklı markalara ait sahte bandrol, hologram ve etiket yapıştıran dolandırıcıların bu ürünlerini piyasaya sürmeleri engellendi.

Ekipler, sahte üretim yapılan depo ve iş yerlerine yaptığı baskınlarda 6 bin 900 tıbbi maske, 26 bin 316 litre ve 40 bin kutu dezenfektan ürünü ve 5 bin 75 litre etil alkol ele geçirdi, 17 şüpheliyi gözaltına aldı.

Sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan ele geçirilen sahte ürünlere de imha edilmek üzere el konuldu.

Son bir haftadaki bazı operasyonlar

Van'ın Edremit ilçesinde polis ekiplerince bir minibüste yapılan aramada aracın kapı ve yan boşluklarına gizlenmiş gümrük kaçağı 6 bin 900 tıbbi maske ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

İzmir'in Torbalı ilçesinde jandarma ekiplerince bir depoya yapılan baskında 6 bin 851 litre sahte dezenfektan ele geçirildi, bir şüpheli yakalandı.

İstanbul Esenyurt'ta bir imalathaneye düzenlenen operasyonda, dezenfektan yapımında kullanılan kimyevi madde, etiket, boş şişe ve kapaklar ele geçirilirken, 1 şüpheli de gözaltına alındı.

Adana'da polis ekiplerince bir depoya düzenlenen operasyonda soğutucularda ve yerde istiflenmiş plastik bidon ve kutularda 3 bin 118 kilogram sahte dezenfektan ile çok sayıda etiket ele geçirildi, bir şüpheli yakalandı.

İzmir'in Bornova ilçesinde düzenlenen baskında üretim izni olmadığı tespit edilen iş yerinde 1 tonluk tank içinde el dezenfektanı, etiketsiz doluma hazır boş bidon, 2 terazi, 1 tonluk ısıtıcı ve karıştırıcısı olan karışım için kullanılan tank, 21 kilogramlık beyaz renkli toz ham madde ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara’da düzenlenen operasyonda 7 ton 960 kilogram sahte temizlik malzemesi ve 1 ton 220 kilogram el dezenfektanına el konuldu, 4 şüpheli yakalandı.

Antalya'da bir eczaneye düzenlenen operasyonda, eczane ile depoda yapılan aramada 5 ton 815 litre kaçak dezenfektan ele geçirildi, iş yeri sahibi hakkında yasal işlem başlatıldı.

İstanbul Gaziosmanpaşa'da bir iş yerine düzenlenen baskında, 5 ton etil alkol ile 3 bini satışa hazır 40 bin kutu el dezenfektanı ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde benzer suçlardan kaydı bulunan bir suç örgütüne yönelik operasyonda ise zanlılara ait adreslerde bulunan 2 konteyner ve 2 otomobilde yapılan aramalarda, bidonlar içerisinde 352 litre sahte el dezenfektanı, 75 litre etil alkol, 3 litre gliserin, 10 litre içeriği belirlenmeyen kimyasal madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüpheliden 4’ü tutuklandı.

AA

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