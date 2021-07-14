''Köyümüze maden ocağı istemiyoruz''

Erzincan Kemaliye’de demir madeni çıkaran, “kapasite artışı ve kırma eleme zenginleştirme ile atıp depolama tesisi” yapmak isteyen Fimar Madencilik’e ait işletme, halkı bilgilendirmek amacıyla ÇED toplantısı düzenledi.

Toplantı, Kemaliyeliler tarafından protesto edildi. Sarıçiçek Doğa Koruma Derneği (SADOK) Başkanı Müştak Ağrikli, toplantının yürütülmesi için firma yetkilisi olarak gösterilen kişinin yetki belgesi olmadığını belirterek, “İl Müdürlüğü yetkilileri sanki toplantı yapılmış gibi gösterseler de biz bunu görüntülerle teşhir ettirdik. Onlar korsan bir toplantı yapmaya çalıştılar. Biz buna müsaade etmedik. Bu şartlar altında bu ÇED raporunun çıkması mümkün değildir. Biz hukukî mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz” dedi. Maden ocağını Kemaliye’de istemediklerini belirten vatandaşlardan Cem Tarlabaşı şunları söyledi: Kemaliye’de madenin girmesini istenmediğimiz için tepkimizi ortaya koyduk. Kemaliye’ye madenin gelmesini istemiyoruz. Burası doğamızla, suyumuzla, bitkimizle özellikle turizm alanı olan bu bölgemizde madenciliğin asla yakınında yöresinde hiçbir yerde yapılmaması gerekiyor” Erzincan - anka

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