Kuraklık verimi yarıya düşürdü

Diyarbakır, Batman, Mardin, Urfa başta olmak üzere bölge illerinde yaşanan kuraklık çiftçileri ciddî zarara uğrattı.

Ziraatçılar, Diyarbakır’da kuru tarım yapılan tarlaların yüzde 80’i hasat yapılamayacak durumda olduğunu belirtiyor. Çiftçiler ise artan mazot, gübre, ilaç fiyatlarına bir de kuraklık eklenince mağduriyetlerinin ikiye katlandığına dikkat çekiyorlar. Çiftçiler, devletten borçlarının faizsiz ertelenmesini ve nakdî destek sağlanmasını bekliyor. Gazete Duvar’ın haberine göre, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Erdal Avşar da bölgede kuraklık nedeniyle mağdur olan çiftçilerin zararlarının tesbiti için komisyon kurulması talebinde bulundu. Tarımsal üretimde çok büyük kayıpların yaşandığını ifade eden Avşar, saha taramalarında hububat ve baklagil ekim alanlarında yüzde 80’e varan oranlarda verim kayıplarının gerçekleştiğini söyledi. Yaşanan kuraklığın tabiî afet kapsamında olduğunu ifade eden Avşar, kuraklığın zarar/ziyan tesbitleri için Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) tarafından bilirkişi komisyonu kurulmasını talep etti.